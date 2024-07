Frontier erzählt uns, wie sie Wasserparks für Planet Coaster 2 "erforscht" haben.

HQ

Gestern enthüllte Frontier Developments Planet Coaster 2 , eine Simulationsfortsetzung, die die Spieler erneut vor die Aufgabe stellt, ihren eigenen Themenpark zu erstellen und zu verfeinern, jetzt auch mit zusätzlichen wasserbasierten Elementen.

Dieses Spiel öffnet die Tür zu Wasserparks, was bedeutet, dass die Spieler in der Lage sein werden, Fahrgeschäfte und stehende Becken zu ihrem Park hinzuzufügen. Aber wie sind Frontier vorgegangen, um dies zu recherchieren und sicherzustellen, dass das Wasserpark-Feeling genau richtig ist? Wir haben Game Director Rich Newbold und Senior Executive Producer Adam Woods gefragt.

Woods begann: "Ich habe viele Sommerferien mit meiner Familie in verschiedenen Wasserparks verbracht und mich auf diesen einen Tag vorbereitet. Also bin ich endlich froh, dass ich all das Geld sinnvoll ausgegeben habe. Aber nein, es ging darum, sich echte Wasserparks anzusehen und sich von der Authentizität inspirieren zu lassen. Es ist sehr wichtig für Planet Coaster, wie Sie bei den Achterbahnen und den flachen Fahrgeschäften des Originals gesehen haben. Und das gilt auch für die Seite des Wasserparks. Wir haben also auch viele Achterbahn-Themenparks und Wasserpark-Fans im Büro. Hier gibt es also schon ziemlich viel Erfahrung. Es geht nur darum, es sich anzusehen und ins Spiel umzusetzen."

Newbold fuhr fort: "Ja, und all diese erstaunlichen Wasserparks zu erforschen, die es auf dem Planeten gibt, und all die verschiedenen Arten von Rutschen und auch die speziellen Teile der Rutsche. Ich wollte diese irgendwie im Spiel haben und sicherstellen, dass wir unsere Körperkanäle und unsere Floßkanäle und all die anderen erstaunlichen Dinge haben, die man in Wasserparks im echten Leben hat. Und wie Adam sagt, geht es darum, die Authentizität von Adams vielen Ausflügen in Wasserparks in Planet Coaster zu bekommen und den Leuten die Möglichkeit zu geben, diese auch im Spiel nachzubauen."

Schaut euch das vollständige Interview unten an und vergesst nicht, unsere Vorschau zu lesen, in der wir uns einige der neuen Elemente ansehen, die im Herbst auf Planet Coaster 2 erscheinen, wenn es auf PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen erscheint.