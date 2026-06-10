Frontier Developments hat den ersten Spatenstich für einen neuen Titel der "Planet-Serie" gelegt

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Während wir wissen, dass wir später in diesem Jahr eine Fortsetzung für Planet Zoo erwarten können – ein Spiel, das wir bereits vorschauen konnten, hat Frontier Developments noch viel mehr in der Pipeline. In einer kurzen Stellungnahme auf seinem Forum hat der Entwickler bestätigt, dass ein brandneues Projekt der "Planet-Serie" in Arbeit ist, ein Spiel, das uns über die etablierten Settings des weiteren Universums hinaus führen wird.

Die Erklärung des britischen Studios erklärt: "Wir haben mit der Arbeit an einer brandneuen Planet Game-Reihe begonnen, die all die Vertrautheit hat, die man an der Planet-Reihe liebt, aber für uns ein völlig neues Setting als Planet Coaster oder Planet Zoo, eines, das immer noch unsere Liebe zu Kreativität, Management und sinnvoller Simulation vereint."

Was den Veröffentlichungszeitplan angeht, oder wann wir überhaupt mehr von diesem Spiel erwarten, so hat Frontier nur gesagt, man solle "diesen Bereich beobachten", da weiterhin an Teilen des Spiels gearbeitet wird.

Mit einem neuen Planet-Titel in Planung, welches Setting würdet ihr gerne sehen, dass Frontier erkundet? Ist es Zeit für Planet Hospital oder vielleicht etwas anderes, wie eine auf Film und TV-Branche ausgerichtete 'Planet Production'?