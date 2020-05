Frontier bestätigt Strategiespiel zu Warhammer: Age of Sigmar

Das Studio Frontier Developments ist vielen Spielern vor allem aufgrund von Elite: Dangerous ein Begriff, allerdings haben die Briten uns in den letzten Jahren auch mit Parksimulatoren à la Planet Coaster, Planet Zoo und Jurassic World Evolution überrascht. Die Entwickler haben uns schon vor einiger Zeit bestätigt, dass sie weitere Vorhaben produzieren wollen, doch nun haben wir endlich mehr über die Pläne erfahren. Gegenüber WCCFTech bestätigte der Studiochef David Braben, dass sie an einem Strategiespiel im riesigen Warhammer-Universum arbeiten. Ihre neueste Arbeit basiert auf der Abspaltung des "Age of Sigmar"-Universums.

Der Manager spricht von einer "engen Zusammenarbeit mit Games Workshop", von einem "zugänglichen Echtzeitstrategiespiel" und er bestätigt eine Veröffentlichung auf PC und Konsolen. Bevor wir konkrete Details zu Age of Sigmar erhalten, werden sicher einige Jahre vergehen, doch gerade für Fans dürfte es spannend sein zu erfahren, wie Frontier mit einem guten, altmodischen RTS-Spiel umgeht.