FromSoftware wird an "verschiedenen Projekten in verschiedenen Genres" arbeiten

Abgesehen vom jüngsten Armored Core-Spiel hat sich FromSoftware relativ treu an ein sehr spezifisches Design-Framework gehalten, aber dieses Framework hat mittlerweile ein gigantisches weltweites Publikum. Sie werden sich freuen zu hören, dass es viele neue Sachen aus dem Studio gibt.

In einem kürzlichen Interview nach dem Gewinn der PlayStation Partner Awards 2024 für den asiatischen Markt sagte Regisseur Hidetaka Miyazaki über die Zukunft des Studios:

"Wir haben mehrere Projekte am Laufen, und sie sind in einer Vielzahl von Genres. Einige von ihnen werden von mir geleitet, während andere von anderen betreut werden. Ich denke, wir werden euch eine neue FromSoftware auf verschiedene Weise zeigen können, also freut euch bitte darauf."

Neue Genres klingt ganz hervorragend, da Dark Souls und Elden Ring einen sehr ähnlichen Fantasy-Genre-Rahmen haben.

Was meint er wohl, wenn er von "einer Vielzahl von Genres" spricht? Was haben wir auf Lager?