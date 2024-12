FromSoftware untersucht derzeit nicht Elden Ring 2

HQ

In Anbetracht des immensen Erfolgs von Elden Ring und seiner Shadow of the Erdtree -Erweiterung muss man sich fragen, ob FromSoftware sich auf weitere Abenteuer in der IP konzentrieren wird, vielleicht in einer eigenen Fortsetzung. Wenn Sie gehofft haben, dass das japanische Powerhouse-Studio in Zukunft mehr Elden Ring anbieten wird, sollten Sie Ihre Erwartungen jedoch wahrscheinlich beruhigen, wie in einem kürzlichen Interview auf der PlayStation Partner Awards 2024 Japan Asia bestätigt wurde, wie IGN Japan berichtete.

Hidetaka Miyazaki, President von FromSoftware und Game Director von Elden Ring, erklärte: "Wir denken nicht wirklich über Entwicklungen wie ein Elden Ring 2 nach." Das bedeutet jedoch nicht, dass Elden Ring für einige Zeit fertig ist, da der berühmte Entwickler auch hinzufügte, dass es eine Chance gibt, dass sie die IP "in irgendeiner Form in der Zukunft" erweitern.

Zugegeben, das ist nicht wirklich eine große Veränderung für FromSoftware, denn trotz des Erfolgs von Sekiro: Shadows Die Twice und Bloodborne haben beide Spiele bisher keine Fortsetzungen erhalten. Tatsächlich sind es nur Demon's/Dark Souls und Armored Core als Serien, die über ihren ursprünglichen Teil hinaus erweitert wurden, wobei die Fans sogar über ein Jahrzehnt zwischen dem letztjährigen Armored Core VI: Fires of Rubicon und dem fünften Teil, der 2012 startete, warten mussten.

Hoffen Sie immer noch auf mehr Elden Ring ?