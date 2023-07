FromSoftware setzt mit explosivem Story-Trailer zu Armored Core VI in Szene

HQ

Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, was Sie mit Armored Core VI: Fires of Rubicon erwarten können, sind Sie nicht die einzige Person, da FromSoftware dieses Franchise seit Jahren nicht mehr besucht hat. Da das Spiel jedoch am 25. August 2023 auf PC, PlayStation und Xbox debütieren soll, hat der berühmte japanische Entwickler nun den Story-Trailer für das Spiel enthüllt.

Dieser Trailer bildet die Kulisse für den Titel, da er die Gefahren erforscht und zeigt, die die Welt von Rubicon bereithält. Insbesondere, wenn Sie nicht genau sagen können, was im Trailer vor sich geht (keine Sorge, wir sind direkt bei Ihnen), heißt es in einer Pressemitteilung, dass dieser Trailer zeigt, was passiert, wenn Handler Walter und seine Hounds in eine Mission verwickelt werden. Es zeichnet ein Bild davon, was der Protagonist, Pilot C4-621, im Spiel vorhaben wird.

Schaut euch den Story-Trailer unten an, um intensive und explosive Action zu erleben.

Wirst du Armored Core VI: Fires of Rubicon spielen?