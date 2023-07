FromSoftware klärt auf, wie lange es dauert, Armored Core VI zu besiegen

HQ

FromSoftware hat klargestellt, dass Sie allein für die Arbeit an der Hauptgeschichte 20 Stunden in Armored Core VI: Fires of Rubicon benötigen und nur 50 Stunden erreichen, wenn Sie alles tun wollen.

Gestern war ein großer Tag für Armored Core-Fans, da wir einige detaillierte Einblicke in das neueste Spiel der Franchise erhalten haben. Medien und YouTuber (einschließlich uns) durften mit dem Mech-Action-Titel herumspielen. Fextralife berichtete, dass es 3 Stunden gedauert hat, um 11 Missionen zu meistern, und da sie glauben, dass es über 100 Missionen im Spiel gibt, sagen viele, dass es 50-60 Stunden dauern wird, um die Hauptgeschichte zu schlagen.

In unserem Interview mit Game Director Masaru Yamamura haben wir einige Klarstellungen dazu erhalten. Yamamura sagte: "Wenn wir nur zum ersten Mal über die Hauptkampagne sprechen, und das war's, würden wir etwa 20 Stunden schätzen. Wenn du jedoch jemand bist, der gerne viel am Zusammenbau bastelt, die Arena-Missionen erledigt und auch die Online-Modi ausprobiert, kann es sein, dass du beim ersten Durchspielen 50 Stunden oder mehr verbringst."

Dies macht angesichts des linearen Stils des Spiels mehr Sinn, aber für diejenigen, die in alle Systeme von Armored Core VI eintauchen möchten, können Sie immer noch den 50-60-Stunden-Traum leben. Natürlich können Sie mit mehreren Durchläufen leicht 100 Stunden in dieses Spiel stopfen, aber nur nicht beim ersten Durchspielen der Hauptgeschichte.