FromSoftware hatte ursprünglich nicht die Absicht, Elden Ring: Nightreign zu einem Roguelike zu machen

HQ

Elden Ring: Nightreign zeigt eine andere Seite von FromSoftware, die in The Duskbloods von 2026 weiter erforscht wird. Das ist eine Seite, die sich auf den Mehrspielermodus konzentriert, verglichen mit der jüngsten Vergangenheit des Studios mit Einzelspieler-RPG-Erlebnissen.

Im Gespräch mit GamesRadar verriet Nightreign-Director Junya Ishizaki, dass das Spiel zwar als Multiplayer-Spiel geplant war, aber nicht immer die Roguelike-Form hatte. "Wir haben nicht damit angefangen, zu sagen: 'Lasst uns ein Roguelike entwickeln' oder so, ein Spiel, das viele zufällige Elemente enthält. Es ist nicht unbedingt ein Ausgangspunkt für das Spieldesign, das versuche ich zu sagen", sagte er. "Es war eher das Ergebnis eines intensiven Auslotens des Gameplays und der Struktur und des Herausfindens, was die beste Lösung für ein bestimmtes Problem war oder was im Hinblick auf die Richtung des jeweiligen Gameplay-Elements zu diesem Zeitpunkt Sinn machte."

"Das sind also wieder ziemlich zufällige Elemente, aber sie sind mehr Antworten oder Lösungen für Probleme als tatsächliche Spieldesign-Vorlagen oder Achsen, wenn man so will." Ishizaki fuhr fort.

Es war vielleicht nicht geplant, ein Roguelike zu werden, aber bisher scheint es, dass die Formel Elden Ring: Nightreign großen Erfolg gefunden hat. Es ist vielleicht nicht die direkte Fortsetzung von Elden Ring, auf die einige Fans gehofft hatten, aber es erweist sich auf jeden Fall als eine andere Erfahrung.