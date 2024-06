FromSoftware geht mit seinen Spielen nie vom Erfolg aus

HQ

FromSoftware ist heute eines der zuverlässigsten Studios in der Gaming-Welt. Es schafft es nicht nur, einen kritischen Banger nach dem anderen zu liefern, sondern macht auch ziemlich schnell Spiele. Weniger als ein Jahr nach Armored Core VI: Fires of Rubicon können wir die Erweiterung Elden Ring genießen.

Bei dem Ruf, den sich FromSoftware im Laufe der Jahre aufgebaut hat, könnte man meinen, dass es einen großen Druck gibt, weiterhin Hits zu produzieren. Aber laut dem Präsidenten Hidetaka Miyazaki wird jede Veröffentlichung als eigene Sache behandelt, ohne sich Gedanken über ähnliche Anerkennung wie zuvor machen zu müssen.

"Elden Ring war in Bezug auf den Erfolg und die Kritik, die es gesehen hat, in einer eigenen Liga, aber was wir als Unternehmen versuchen, ist, davon auszugehen, dass dies bei unseren zukünftigen Spielen noch einmal passieren wird." sagte Miyazaki (via The Guardian). "Keine Entscheidung basiert auf der Annahme, dass es wieder passieren wird, hey, wenn wir es einmal getan haben. Wenn wir diese eher konservative Prognose zulassen, haben wir Raum zum Scheitern - und das wiederum führt zu besseren Spielen und besseren Entscheidungen. Auf Umwegen denke ich, dass diese Annahme, keinen weiteren Hit zu machen, diese konservative Einstellung, unser Spieldesign antreibt und unterstützt."

FromSoftware hat mit Elden Ring: Shadow of the Erdtree wieder einmal jede Menge Kritikerlob erhalten, aber die Fans fanden die Erweiterung tatsächlich zu schwierig, wenn es um die Bosskämpfe geht.