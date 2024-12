FromSoftware erweitert The Lands Between um Elden Ring: NightReign

Für diejenigen unter euch, die gehofft haben, dass Shadow of the Erdtree nicht der endgültige Abschied von Elden Ring und The Lands Between war, hat FromSoftware eines seiner verschiedenen Projekte enthüllt, über das seit Wochen gemunkelt wird.

Es ist Elden Ring: NightReign, das sie bei den Game Awards angekündigt haben, wird ein Koop-Multiplayer-Action-Survival-Erlebnis sein. Im Moment gibt es nur wenige Details über die Handlung, aber vor ein paar Monaten hat Bandai Namco den Namen NightReign in Japan registriert, und dieser Name könnte sich auf die Heiligen Länder der Nacht beziehen, in denen Nokron, die Ewige Stadt, steht.

Es wird noch eine Weile dauern, bis wir mehr über Elden Ring: NightReign wissen, aber ihr könnt euch den Teaser-Trailer unten ansehen.