FromSoftware enthüllt Zukunftspläne für das Armored Core-Franchise

FromSoftware hat verraten, ob es Pläne gibt, das Armored Core-Franchise über Fires of Rubicon hinaus fortzusetzen.

Wir haben uns kürzlich mit Masaru Yamura, dem Game Director von Armored Core VI: Fires of Rubicon, und dem Producer Yasunori Ogura zusammengesetzt, um über alles zu sprechen, was mit Mech-Action zu tun hat, und obwohl wir sehr gespannt sind, was nächsten Monat kommt, konnten wir nicht anders, als zu fragen, ob es nach dem nächsten Spiel irgendwelche Zukunftspläne für das Franchise gibt.

"Derzeit haben wir keine Pläne, eines unserer anderen Franchises oder Titel wiederzubeleben." Sagte Ogura. "Im Moment liegt der Fokus auf Armored Core VI, denn das ist ein Titel, den wir schon immer fortsetzen wollten. Aufgrund der richtigen Umstände und der Aufteilung der Ressourcen im Unternehmen haben wir endlich den Punkt erreicht, an dem wir das tun konnten, und so freuen wir uns, Armored Core wieder zu machen. Natürlich werden wir diesen Gedanken auch in Zukunft beibehalten und vielleicht sehen wir in Zukunft weitere Pläne, aber im Moment konzentrieren wir uns auf AC6."

Es scheint, dass Armored Core VI aus einer Kombination von FromSoftware besteht, die seit Jahren zum Franchise zurückkehren wollen und jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Das bedeutet, dass dies vielleicht nicht die große Rückkehr von Armored Core als Serie ist, aber es gibt immer noch viel, worauf man sich in der nächsten Iteration des Spiels freuen kann. Wie Ogura auch sagt, gibt es immer die Chance für weitere Pläne in der Zukunft.

