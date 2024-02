FromSoftware-Chef ist "glücklich", dass ihr alle ein Bloodborne -Remake wollt

HQ

Wenn es eine Sache gibt, die Gamer bei jedem PlayStation Showcase verlangen, dann ist es ein Bloodborne Remake/Remaster. Die Fans wollen, dass es mit 60 Bildern pro Sekunde läuft, und sie wollen es auf dem PC. Es klingt einfach, und um ehrlich zu sein, steckt wahrscheinlich eine Menge Geld darin, aber aus irgendeinem Grund haben wir fast zehn Jahre nach der ersten Veröffentlichung des Spiels immer noch kein Remake.

Im Gespräch mit Eurogamer sprach FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki die Rufe nach einem Remake an. "Um es einfach auszudrücken, es macht mich sehr glücklich zu sehen, dass es ein Titel ist, der viele spezifische Erinnerungen weckt, sowohl für mich als auch für die Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben", sagte er. "Und wenn wir diese leidenschaftlichen Stimmen in der Community sehen, sind wir natürlich begeistert, es macht uns sehr glücklich, das zu haben und diese Erinnerungen zu haben."

Miyazaki sprach auch darüber, wie neue Hardware dazu beitragen könnte, dass sich Remakes so anfühlen, als hätten sie echte Verbesserungen gegenüber dem Original. "Ich denke, dass die neue Hardware definitiv ein Teil dessen ist, was diesen Remakes den Wert verleiht. Dinge, die man mit früheren Hardware-Generationen nicht erreichen konnte, Wege, die man nicht in der Lage war, bestimmte Ausdrücke zu rendern - [neue Hardware] macht es manchmal möglich."

"Ich denke, rein aus der Perspektive des Nutzers ermöglicht moderne Hardware auch mehr Spielern, alle Spiele zu genießen", fuhr er fort. "Und so ist es am Ende ein einfacher Grund, aber als Mitspieler denke ich, dass Barrierefreiheit wichtig ist. Ich denke, das kann die treibende Kraft sein, wenn es darum geht, ein altes Spiel auf eine neue Plattform zu bringen."

Also eine sehr schwer fassbare Antwort am Ende des Ganzen. Miyazaki bestätigt oder dementiert ein Bloodborne Remake, aber da draußen arbeitet doch sicher jemand daran? Wahrscheinlich? Vielleicht? Hoffentlich? Ich denke, wir werden es nur herausfinden, wenn es jemals enthüllt wird.