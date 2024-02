FromSoftware besitzt die Rechte an der Marke Elden Ring

HQ

Es wurde kürzlich berichtet, dass der Entwickler von Elden Ring, FromSoftware, der rechtmäßige Eigentümer der Marke Elden Ring ist. Nachdem Bandai Namco die Rechte an dem Titel/Franchise zum Start und für das erste volle Jahr besitzt, hat ein Dokument des US-Patent- und Markenamts ( danke, VGC) enthüllt, dass die Marke bereits im März letzten Jahres an den japanischen Entwickler übertragen wurde.

In dem Dokument, in dem die Übertragung der Rechte angekündigt wird, heißt es: "Der Zedent [Bandai Namco] überträgt hiermit dem Abtretungsempfänger [From Software] alle Rechte, Titel und Interessen an der Marke, zusammen mit dem Firmenwert des Unternehmens, der durch die Marke und die identifizierte Registrierung dafür symbolisiert wird, und mit allen Ansprüchen, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung des Eigentums an der Marke ergeben."

Der Haupthaken hier scheint jedoch zu sein, dass diese Übertragung von Rechten nur für den Namen des Spiels gilt, da es nicht notwendig wäre, eine vollständige IP-Übertragung bei einer öffentlichen Registrierung zu beantragen, da dies stattdessen intern und über einen Vertrag zwischen den beiden Unternehmen erfolgen könnte.

Wie auch immer, es scheint, als ob FromSoftware für den Namen Elden Ring verantwortlich ist, was darauf hindeutet, dass es eine ziemlich aufregende Zukunft über die Shadow of the Erdtree -Erweiterung hinaus haben könnte, wann auch immer diese tatsächlich ihr Debüt geben soll.