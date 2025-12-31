Frohes neues Jahr aus der Gaming-Welt

HQ

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo / 2020)

Das ist ein Spiel, das keine Gelegenheit zum Feiern verpasst, daher gibt es viele Feuerwerke – auch wenn es fraglich ist, ob Tiere sie wirklich schätzen (ernsthaft, verschone deinen vierbeinigen Freunden das). Silvester bildet da natürlich keine Ausnahme und wird mit wunderbarem Feuerwerk gefeiert.

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red / 2020)

Obwohl es eigentlich eine uralte Kunstform ist, wirken Feuerwerke seltsam cyber, und Night City von Feuerwerk eingerahmt zu sehen, fühlt sich daher völlig natürlich an. Eine sehr coole Feier.

Final Fantasy VII: Rebirth (Square Enix / 2024)

Gold Saucer fehlte im Remake auffällig, tauchte aber in der Fortsetzung als Spielplatz für Minispiele wieder auf. Und natürlich muss ein von Las Vegas inspirierter Ort wie dieser Feuerwerk haben – was Square Enix freundlicherweise aufgenommen hat.

Monster Hunter: World (Capcom / 2018)

Das Bild stammt nicht von einer Neujahrsfeier, sondern vom Frühlingsblütenfest. Das ist jedoch irrelevant, denn Feuerwerk vor einem schönen Nachthimmel ist ziemlich ähnlich, und Capcoms Action-Rollenspiel verdient daher seinen Platz auf der Liste.

Persona 5 Strikers (Sega / 2020)

In einem wirklich gemütlichen und typisch japanischen Zwischenspiel in den etwas vergessenen Persona 5 Strikers beobachten die Hauptfiguren ein spektakuläres Feuerwerk, das dieses einzigartige Gefühl vermittelt, mit den reizenden Protagonisten abzuhängen und befreundet zu sein. Eine Sequenz, die man immer und immer wieder anschaut.

Pokémon X/Y (Nintendo / 2013)

Wir haben in der Pokémon-Reihe mehrmals Feuerwerk gesehen, aber vielleicht das denkwürdigste davon war das charmante Pokémon X/Y, das sich in vielerlei Hinsicht wie das letzte wirklich traditionelle Spiel der Reihe anfühlt.

Meer der Diebe (Xbox Game Studios / 2018)

Rare hat nach und nach mehr Inhalte zu Sea of Thieves hinzugefügt, darunter Feuerwerk, das aus Schiffskanonen abgefeuert werden kann, während man Grog trinkt und zu Piratenliedern tanzt. Interaktiv, spaßig und tatsächlich auch ziemlich schön.

Shinobi: Art of Vengeance (Sega / 2025)

Normalerweise birgt ein Feuerwerk höchstens das Risiko, sich den Finger zu verbrennen oder eine Augenbraue zu verlieren, nicht zum Tod. Aber andererseits sind wir keine Ninjas, die eine mörderische Organisation jagen. Das hält Joe Musashi (wie wir glauben) jedoch nicht davon ab, die Aussicht und die spektakulären Explosionen zu genießen.

Super Mario Bros (Nintendo / 1985)

Du wusstest, dass dieser auf der Liste steht, oder? Vielleicht das ikonischste Feuerwerk in der Spielewelt. Seitdem wurden unzählige Raketen in unzähligen Mario-Abenteuern gezündet, aber nichts trifft so sehr wie dieses spärliche, aber epische Feuerwerk – bei dem wir als Kind viel Spaß daran hatten, herauszufinden, wie es funktioniert.

Wii Party (Nintendo / 2010)

Es gibt viele Spiele, bei denen Feuerwerk Teil des Gameplays ist, und vielleicht das unterhaltsamste davon war der Mario Party Challenger Wii Party, wo wir in Lucky Launch unsere Rakete am höchsten fliegen lassen mussten, bevor sie mit einem lauten und spektakulären Knall explodierte.

Frohes neues Jahr an alle, wir sehen uns 2026!