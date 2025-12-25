Frohe Weihnachten und frohe Feiertage von Gamereactor

HQ

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist Weihnachten! Du bist wahrscheinlich schon die Treppe hinuntergerannt, hast ein neues Paar Socken aufgerissen, von denen du schwören konntest, es sei eine PS5, als du gestern Abend unter den Baum geschaut hast, und dich für ein Mittagessen fertig gemacht, das dich so satt macht, dass du danach einfach faulenzt und schreckliches Fernsehen schaust.

Es ist in vielerlei Hinsicht der beste Tag des Jahres, und wir wollten einfach einen Moment innewohnen, um all unseren Lesern dieses Weihnachten zu danken (wahrscheinlich der falsche Feiertag, aber wir sind keine Amerikaner) und Ihnen alles Gute zu wünschen.

2025 war ein großartiges Jahr für Gaming, auch wenn wir Rockstars nächsten Titanen-Teil der GTA-Reihe nicht ganz verstanden haben, hatten wir dennoch viele Titel, über die es sich zu sprechen lohnt. Wenn Sie nach zu vielen Würfeln ein wenig leichte Lektüre machen möchten, schauen Sie sich hier einige unserer Best-of-the-Year-Listen an und halten Sie Ausschau nach weiteren über die Feiertage und ins neue Jahr hinein.