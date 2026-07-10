Frogwares teilt die PC-Spezifikationen und die Preise für The Sinking City 2

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Der ukrainische Entwickler Frogwares teilt in letzter Zeit immer mehr Informationen über das kommende Survival-Horror-Projekt The Sinking City 2. Kürzlich wurde das Startdatum der Firma vorgestellt, das nun etwa sechs Wochen entfernt ist und für den 18. August geplant ist, aber diese Information kam auch, nachdem wir die Chance hatten, den erwarteten Titel selbst auszuprobieren.

Jetzt hat Frogwares eine Menge neuer Informationen für seine Fans, insbesondere in Form der PC-Spezifikationen des Spiels, der Preise der verschiedenen Editionen und auch, was die verschiedenen Editionen den Fans bieten.

Zum einen wird uns gesagt, dass die Standard Edition 49,99 $ kostet, die Deluxe Edition 54,99 $ und die Premium Edition 59,99 $. Was diese drei Optionen beinhalten, siehe unten.



Standard Edition – Basisspiel, Chthonic Arsenal Pack – 49,99 $



Deluxe Edition – Basisspiel, Chthonic Arsenal Pack und das Arkham Field Kit – 54,99 $



Premium Edition – Basisspiel, Chthonic Arsenal Pack, The Arkham Field Kit, Holloway Manor und 24-Stunden-Vorzugriff – 59,99 $



Schließlich sind Vorbestellungen für The Sinking City 2 jetzt geöffnet.

Was die PC-Spezifikationen für The Sinking City 2 betrifft, so wird uns gesagt, dass das Spiel einen 64-Bit-Prozessor und Betriebssystem, Windows 11 x64, DirectX Version 12 sowie 70 GB SSD-Speicherplatz benötigt, unabhängig davon, ob man mit Mindest- oder Empfohlen-Optionen spielt. Die beiden Spezifikationen unterscheiden sich in folgenden Punkten.

MINIMUM:



Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein Betriebssystem



Betriebssystem: Windows 11 x64



PROZESSOR: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X



SPEICHER: 16 GB RAM



GRAFIK: NVIDIA GeForce GTX 1070 | AMD RX 5700, 8 GB



VRAM DIRECTX: Version 12



SPEICHER: 70 GB verfügbarer Speicherplatz, SSD erforderlich.



ZUSÄTZLICHE HINWEISE: Zielen auf 1080p \ 30fps bei niedriger Voreinstellung. Die aufgeführten Spezifikationen wurden mit TSR und vergleichbaren Technologien bewertet.



EMPFOHLEN:



Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein Betriebssystem



Betriebssystem: Windows 11 x64



PROZESSOR: Core i5-14600K | AMD Ryzen 5 7600X



SPEICHER: 32 GB RAM



GRAFIK: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | AMD RX7900XT, 12 GB VRAM



DIRECTX: Version 12



SPEICHER: 70 GB verfügbarer Speicherplatz, SSD erforderlich.



ZUSÄTZLICHE HINWEISE: Ziel 1440p & 60fps im Balanced-Preset. Der Einsatz von TSR und vergleichbaren Technologien sollte die Leistung weiter verbessern.



Wenn das so ist, wird dein PC The Sinking City 2 ausführen können?