Frogwares: Optimierung von Sherlock Holmes Chapter One auf Xbox One und PS4 benötigt mehr Zeit

HQ

Vor einigen Wochen erschien Sherlock Holmes Chapter One auf PS5, Xbox Series und PC. Der Titel soll auch auf den alten Konsolensystemen von Sony und Microsoft veröffentlicht werden, doch die Ausgaben mussten vorab verschoben werden, weil die Entwickler die Ports bislang nicht in einer zufriedenstellenden Qualität abliefern konnten. Nun wurden wir darüber informiert, dass Xbox-One- und PS4-Spieler noch länger auf die entsprechenden Versionen warten müssen.

Das Team erziele eigenen Aussagen zufolge zwar "gute Fortschritte" mit den Adaptionen von Sherlock Holmes Chapter One auf diesen Pattformen, doch nach wie vor gebe es Performance-Probleme, die vor der Veröffentlichung unbedingt behoben werden müssen. Aktuell peilt das Entwicklerteam aus der Ukraine das erste Quartal 2022 als grobe Deadline für diese Arbeiten an.

Frogwares' Geschäftsführer Wael Amrof stellt in einer Pressemitteilung derweil die Behauptung auf, dass Chapter One das sich am schnellsten verkaufende Spiel des Studios (die zuvor The Sinking City und Sherlock Holmes: Crimes & Punishments entwickelt haben) sei. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass Xbox-One- und PS4-Spieler noch gar nicht spielen dürfen. Der Manager deutet außerdem eine "coole Überraschung für Nintendo-Switch-Spieler" an. Diese soll zwar nichts dem neuen Abenteuer von Sherlock Holmes zu tun haben, aber Überraschungen sind prinzipiell ja erst einmal nichts Schlechtes.