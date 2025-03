Frogwares kündigt an, dass The Sinking City Remastered als kostenloses Upgrade für alle Besitzer des Originalspiels erscheinen wird Der laufende Kickstarter für The Sinking City 2 war so erfolgreich, dass sich das ukrainische Team zu Stretch-Goals verpflichtet hat.

Vor kurzem haben wir euch wieder einmal etwas über The Sinking City 2 erzählt, eine Survival-Horror-Fortsetzung vom ukrainischen Team von Frogwares. Zu diesem Zeitpunkt stellten wir fest, dass das Spiel eine Kickstarter-Kampagne enthalten sollte, um die Entwicklung wie geplant zu finanzieren und sicherzustellen, und dass die Kampagne auch eine Reihe von Stretch-Goals enthielt, falls sie ihr ursprünglich geplantes Ziel von 100.000 € erreichte. Das und noch einiges mehr hat es getan. Tatsächlich hat das Kickstarter jetzt sein ursprüngliches Ziel um 400 % übertroffen, und das bedeutet, dass Frogwares mehrere Dehnungsbemühungen unternimmt. Eines davon ist ein direktes Remaster des Originalspiels, The Sinking City. Dies wird eine aktualisierte Version sein, die in Unreal Engine 5 eingebaut ist (von ursprünglich Unreal Engine 4 ) und auch eine Reihe neuer Funktionen bietet. Oh, und auch ein kostenloser Upgrade-Pfad für alle Besitzer des Titels von 2019. Es wird erwähnt, dass diese Version unter dem Namen The Sinking City Remastered auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird und dass sie UE5-gestützte Beleuchtung, verbesserte Orte mit zusätzlichen Detailebenen und Objekten, 4K-Texturen und bessere Reflexionen, ein neues Photo Mode und Unterstützung für DLSS-, FSR- und TSR-Upscaling haben wird. Der Upgrade-Pfad bedeutet auch, dass Fans zwischen dem Last-Gen-Original und diesem verbesserten Original wechseln können, ohne einen Cent ausgeben zu müssen. Unten sehen Sie einige Bilder von The Sinking City Remastered. Andernfalls hat Frogwares diese Ankündigung genutzt, um darauf hinzuweisen, dass der Kickstarter von The Sinking City 2 fast zu Ende ist und dass noch eine Handvoll Stretch Goals übrig sind. Der nächste dreht sich um ein neues Monster, das dem Spiel hinzugefügt wird.