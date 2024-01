Frogwares ist nun der alleinige Herausgeber von The Sinking City

HQ

Nach einem langen Rechtsstreit mit Nacon um die Rechte an The Sinking City ist Nacon nun der alleinige Herausgeber des Lovecraft'schen Spiels.

Um die ganze Tortur hinter sich zu lassen, schickte Frogwares eine Nachricht an die Fans auf Twitter/X, in der sie erklärten, dass eine neue Version des Spiels veröffentlicht wird und was dies für bestehende Besitzer von The Sinking City bedeutet.

Kurz gesagt, die alte Version des Spiels wird nicht mit der neuen Version kompatibel sein. Wenn du einen laufenden Spieldurchlauf hast, hast du die Möglichkeit, die ältere Version von The Sinking City zu starten, aber sie wird nur bis zum 28. Februar verfügbar sein, also beeile dich, wenn du deine Abenteuer abschließen willst.