Frogwares bringt Sherlock Holmes' Ermittlungsfall The Devil's Daughter auf Xbox One

Der ukrainische Entwickler Frogwares hat am Freitag Sherlock Holmes: The Devil's Daughter aus dem Jahr 2016 für die Xbox One neu aufgelegt. Technische Details zur sogenannten "Redux"-Version sind nicht bekannt, aber der Titel kostet in dieser Fassung etwa 40 Euro. Die Entwickler kommentieren auf Twitter den Umstand, dass es ihnen trotz Kriegszustand im eigenen Land gelungen ist, ein Spiel zu veröffentlichen. Als Grund dafür geben sie externe Qualitätskontrollen an, die außerhalb ihrer Kontrolle lagen:

"Vor Wochen haben wir eine Spieleveröffentlichung für den heutigen Tag eingereicht - [Sherlock Holmes: The] Devil's Daughter Redux auf Xbox One. Es ist herzzerreißend, dass [diese Veröffentlichung] ein weiterer Erfolg für unser unabhängiges Team sein sollte, allerdings zu einer Zeit kommt, in der unsere Leben durch Bomben und Panzer bedroht werden."