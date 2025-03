Frogwares bietet einen ersten Blick auf das Gameplay von The Sinking City 2

HQ

Frogwares hat ein paar schwierige Jahre hinter sich, wie jeder ukrainische Entwickler aufgrund des anhaltenden Konflikts mit Russland. Aber das hat die kreativen Leute in der Videospielfirma nicht davon abgehalten, weiterhin neue Projekte zu produzieren, und eine solche Idee, die auf dem Teller liegt, ist eine vollwertige Fortsetzung von The Sinking City.

Es ist einfach als The Sinking City 2 bekannt, und nach seiner früheren Ankündigung ist Frogwares nun bereit, mehr vom Spiel zu zeigen und sogar seine Kickstarter zu starten, wo es nach Personen sucht, die bei der Finanzierung des Projekts helfen.

Der kurze Gameplay-Schnipsel führt uns zurück in die überflutete und trostlose Welt und inszeniert ein gruseliges Survival-Horror-Mysterium, das in der Stadt Arkham spielt. Die Lovecraft-Fortsetzung wird Kämpfe, kleine Teile der Erkundung und optionale Ermittlungen bieten, und das und mehr bekommen wir im neuen Gameplay-Clip unten zu sehen.

Aber das ist noch nicht alles. Frogwares hat sogar ein Entwicklertagebuch über das Spiel veröffentlicht, in dem diese Elemente noch weiter diskutiert werden. Wir erfahren mehr über die Schusswaffen und Nahkampfwaffen, die im Spiel vorhanden sein werden, und lernen einige der verschiedenen Eldritch-inspirierten Schrecken kennen, die die Straßen übersäen. Wir können überflutete Villen, Krankenhäuser und Märkte erkunden und sogar sehen, wie die Plünderungs- und Ressourcenmanagement-Elemente in dieser Fortsetzung funktionieren. Den Ermittlungen zufolge zeigt das Tagebuch, wie diese optionalen Extras eine weitere Erzählebene hinzufügen und wie all dies in die moralisch graue Geschichte einwebt, die sich nicht nur auf den Lovecraft'schen Mythos, sondern auch auf den persönlichen Verlust konzentriert. Ihr könnt das längere Entwicklertagebuch unten sehen.

Mit Blick auf den Kickstarter möchte Frogwares eine Finanzierung im Wert von 100.000 € generieren, um die Entwicklung von The Sinking City 2 abzuschließen. Wie man es von einer Kampagne wie dieser erwarten würde, wird es Belohnungen für diejenigen geben, die das Spiel unterstützen, darunter zwei physische Sammlereditionen, die nur für Kickstarter Unterstützer verfügbar sein werden.

Auf die Frage, warum Frogwares den Weg der Kickstarter gegangen ist, sagte CEO Wael Amr: "Nach 3 Jahren dieses schrecklichen Krieges, der über unserem täglichen Leben hängt, haben wir gelernt, uns anzupassen, obwohl es nie einfach war. Als wir 2023 Sherlock Holmes: The Awakened mit Hilfe von Kickstarter und unseren liebevollen Fans veröffentlicht haben, haben wir uns ein Sicherheitsnetz aufgebaut, das uns mehr als einmal gerettet hat. Von Stromausfällen und der Notwendigkeit eines kurzfristigen Umzugs der Teammitglieder bis hin zu tagelangen Entwicklungspausen war dieses Sicherheitsnetz von entscheidender Bedeutung. Angesichts der Tatsache, dass The Sinking City 2 ein weitaus komplexeres und anspruchsvolleres Spiel ist, haben wir uns entschieden, den gleichen Weg wie zuvor zu gehen."

Verlagsleiter Sergiy Oganesyan sprach weiter darauf ein und wie The Sinking City 2 Frogwares in eine etwas andere Richtung führen wird.

"Als wir The Sinking City 2 im Jahr 2024 angekündigt haben, haben wir gesagt, dass dies unsere Chance sein wird, unser Studio auf die Entwicklung von Spielen auszurichten, die sich mehr auf "Horror zuerst" konzentrieren, und die Ergebnisse, die wir alle intern sehen, sind extrem vielversprechend. Wir geben unsere Ermittlungswurzeln nicht ganz auf, aber die Möglichkeit, unsere Normen zu verbreiten und in Frage zu stellen, hat dem Team wirklich geholfen, zu wachsen. Wir haben Kampf und Erkundung an die erste Stelle gesetzt, während wir immer noch einen Hauch von Ermittlungen beibehalten haben, der Tiefe verleiht, aber völlig optional ist."

Freuen Sie sich auf The Sinking City 2 ? Das Spiel soll derzeit im Jahr 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.