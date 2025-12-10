Frog Sqwad könnte deine nächste Mehrspieler-Spiel-Obsession werden

Suchen Sie nach einem neuen Mehrspielerspiel, in das Sie sich mit einer Gruppe von Freunden vertiefen können? Wenn ja, könnte Panic Stations ' Enthüllung bei Day of the Devs Ihre Aufmerksamkeit verdienen.

Bekannt als Frog Sqwad, ist dies ein Slapstick- und physikbasiertes Spiel, bei dem bis zu acht Spieler zusammenkommen und im Namen der Swamp King eine Belagerung der Kanalisation anführen. Die Idee ist, eine Reihe physikbasierter Mechaniken und Spielmechaniken zu nutzen, um die Level zu meistern und verschiedene Rätsel und Herausforderungen zu meistern, während man gleichzeitig Nahrung konsumiert, um größer zu werden und sich schließlich in einen Megafrog zu verwandeln.

Der Haupthaken ist, dass du jeden Tag im Spiel die Anforderungen des Swamp King erfüllen musst, indem du seine Aufgaben erledigst, und wenn du das tust, wirst du mit Gold belohnt, das du für neue Physikspielzeuge und -gadgets ausgeben kannst, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Scheitern Sie nur nicht, sonst könnten die Swamp King Sie auffressen!

Frog Sqwad gilt als Debütprojekt von Panic Stations, einem neuen Entwickler, der sich auf die Entwicklung von Koop-Multiplayer-Spielen konzentriert. Wir kennen das genaue Veröffentlichungsdatum des Titels nach 2026 noch nicht, aber was wir wissen, ist, dass du bereits morgen (11. Dezember) eine Steam Playtest für das Spiel erleben kannst, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was es bereithält.

Sehen Sie sich unten einen Blick auf Frog Sqwad an.