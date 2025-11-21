Frischen Sie Ihren Weihnachtsbaum mit einem abgetrennten Taubenkopf-Schmuck aus Hereditary auf

HQ

Es ist die Jahreszeit, in der wir uns alle darauf vorbereiten, die Festzeit zu genießen. Weihnachten steht vor der Tür – warum nicht noch ein paar letzte Einkäufe starten und ein paar Ornamente und Leckerlis für deinen Weihnachtsbaum besorgen? Wenn das verlockend klingt: A24 hat vielleicht etwas, das deine Zeit und dein Geld wert ist.

Die Produktionsfirma hat ein neues Merchandise-Produkt vorgestellt, das auf dem Horrorfilm Hereditary basiert. Insgesamt handelt es sich um ein dreiteiliges Ornament-Set, das auf den Film verweist, indem es Gegenstände anbietet, die Schlüsselmomente aus dem Film repräsentieren, wie zum Beispiel den Kopf von King Paimon, Charlie Köpfe und sogar einen abgetrennten Taubenkopf. Sie sind etwas grafisch, aber der Glitzer im Blut sorgt dafür, dass diese eher festlich als furchteinflößend wirken.

Für diejenigen, die mehr Weihnachtsoptionen suchen, gibt es auch ein X-Trilogie-Bundle, das einen Baum mit Spitzenbedeckung nach Pearl sowie einige thematische Ornamente enthält.

Das Hereditary Set soll bis zum 1. Dezember verschickt werden und kostet 36 $, und das X Set wird bis zum 3. Dezember verschickt und kostet 74 $.

