Frische Spielszenen aus Sea of Stars, Termin in etwa einem Jahr

Sabotage Studio haben uns heute Abend neues Gameplay aus ihrem kommenden JRPG Sea of Stars gezeigt. In der Geschichte stellen sich ein Mönch, der Mondmagie beherrscht, und eine Klingentänzerin, die Sonnenenergie kontrollieren kann, gegen den Alchemisten „The Fleshmancer". Nur zusammen können sie die Sonnenfinsternis herbeiführen, die der Fiesling fürchtet.

Das Abenteuer ist in der Welt von The Messanger angesiedelt, dem letzten Projekt von Sabotage Studio. Laut Nintendo müsst ihr die Spiele nicht gespielt haben, um den jeweils anderen Titel genießen zu können. Ende 2022 soll Sea of Stars auf allen aktuellen Plattformen erscheinen. Besonders auffällig ist die hübsche Pixeloptik, die mit dynamischem Licht aufwartet: