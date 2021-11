Frische Inhalte ab Dezember in Back 4 Blood erhältlich

HQ

Turtle Rock Studios sprach diese Woche über die zukünftigen Inhalte von Back 4 Blood. In diesem Monat möchte das Team allgemeine Fehlerbehebungen und Anpassungen nachreichen, die das Ziel haben, die Spielqualität des Koop-Shooters insgesamt zu erhöhen. Im Dezember gelangen weitere Modifikatoren in das Spiel, die den Verlauf eurer Partien dynamischer gestalten werden. Die Entwickler haben zudem am Einzelspielermodus gearbeitet, der bald auch offline Fortschrittssysteme bietet (das haben die Spieler zum Start kritisiert).

Im nächsten Jahr möchte Turtle Rock Studios zusätzliche Spielmodi, Anpassungsoptionen und Schwierigkeitsgrade bereitstellen, um Back 4 Blood zu konservieren. Sie erwähnen in einer Roadmap geplante Arbeiten am Nahkampfsystem und einen neuen Koop-Modus, auf den sich Spieler freuen können.

Viel Aufmerksamkeit wird 2022 auf dem sogenannten "Jahrespass" liegen, der zum Preis von 40 Euro drei kostenpflichtige Erweiterungen einführt. Darin stecken Spielfiguren, Feinde, Skins und Waffen. Wer mindestens 100 Euro für das Spiel bezahlt hat, um sich die Digital Deluxe/Premium Edition zu sichern, hat diesen Inhalt bereits abbezahlt. Solange ihr mit jemandem zusammenspielt, der den Saison Pass gekauft hat, dürft ihr laut den Entwicklern ohne zusätzliche Kosten mitspielen.