Frisch von Paramount + als größter Launch in der Geschichte Dutton Ranch wurde für eine zweite Staffel verlängert

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Obwohl es scheinbar mit Kontroversen konfrontiert wurde, darunter unter anderem, dass der Showrunner kurz vor der Premiere der ersten Staffel entlassen wurde, hatte Paramount+ großen Erfolg mit dem Yellowstone-Sequel/Spin-off Dutton Ranch.

Seit der Premiere im Mai wurde die Serie schnell zu einem der erfolgreichsten Unternehmungen der Streaming-Plattform – mit dem größten Originalserien-Debüt in der Geschichte von Paramount+ und wurde zudem in ihrer Eröffnungsphase zur meistgestreamten Serie der Woche.

Jetzt, da wir uns dem Staffelfinale am 3. Juli immer nähern, hat Paramount+ offiziell bestätigt, dass Dutton Ranch tatsächlich für eine zweite Staffel zurückkehren wird. Wir erhalten noch keine Informationen zu den Premierenplänen, aber eine vernünftige Vermutung wäre, dass die Serie 2027 zurückkehrt, mit Kelly Reilly und Cole Hauser in den Hauptrollen von Beth und Rip.