Frieren: Beyond Journey's End - Saison 1

Heute möchte ich euch von einem der Anime erzählen, der zwar in den ersten Kapiteln kaum zu eurem Favoriten wird, euch aber langsam packen kann wie die Wärme einer Decke an einem regnerischen Wintersonntag. Ich bin hier, um Ihnen von meinen Erfahrungen mit dem zu erzählen, was zu einem meiner geworden ist: Frieren: Beyond Journey's End (oder "Sōsō no Frieren ", für die Puristen).

Wir sind es gewohnt, Geschichten von Helden zu sehen, die kämpfen, um die Welt zu retten, Gruppen von Abenteurern, die sich einem großen Bösen stellen, Endschlachten, die über das Schicksal von allem entscheiden. Aber... Was passiert, wenn die Welt bereits gerettet ist?

Frieren beginnt genau dort, wo die meisten Anime aufhören: nach der Niederlage der Demon King. Die Gruppe der Helden kehrt triumphierend zurück, die Welt ist wieder in Frieden und jeder geht seinen eigenen Weg. Und von da an wird uns keine endlose Actiongeschichte erzählt, sondern eine gemächliche Reflexion über den Lauf der Zeit, die durch die Augen von Frieren gelebt wird, einem Elfen unbekannten Alters, von dem gemunkelt wird, dass er Jahrtausende gelebt hat.

Und darin liegt die Schönheit dieser Geschichte... Hast du jemals darüber nachgedacht, mit was für einer Mentalität eine Person arbeitet, die weiß, dass sie praktisch unsterblich ist? Wie lebt sie mit ihren Liebsten? Hat sie überhaupt geliebte Menschen...? Weil... Welchen Wunsch oder welche Mühe werde ich in jemanden oder etwas stecken, von dem ich weiß, dass es in meinem sehr langen Leben einen Atemzug halten wird...? Als die Zeit für andere zu vergehen beginnt und sie mit dem Verlust derer konfrontiert wird, die sie begleitet haben, bricht etwas in ihr zusammen. Und während dieser Reise sehen wir, dass Frieren langsam beginnt, den Wert der geteilten Momente zu verstehen, der Worte, die sie nicht sagte, der Gesten, die klein schienen, aber alles waren.

Frieren ist keine Serie, die dir ihre Emotionen zuruft. Es ist subtil, es ist ruhig. Es lädt Sie ein, den Himmel mit seinen Figuren zu betrachten, in den Details zu verweilen: auf einen Blick, der eine Sekunde dauert, auf eine fast unmerkliche Geste der Zuneigung, auf die Stille nach dem Regen. Jede Figur, die auftaucht, hat ihr eigenes Gewicht, ihre eigene Geschichte und ihre eigene Art, die Welt zu sehen. Und so versteht sie, während sie reist und neue Leute kennenlernt, was Himmel (ihr ehemaliger Gefährte und Held der Gruppe) in den Menschen, in ihren Emotionen und in sich selbst sah.

Die Serie nimmt sich Zeit, um dich Frieren kennen zu lassen, um zu verstehen, warum sie auf den ersten Blick distanziert wirkt und wie ihr Eis Episode für Episode schmilzt. Es ist ein Prozess, der nicht auf einmal, sondern langsam abläuft.

Obwohl es sich nicht um einen konstanten Action-Anime handelt, machen die Kampfszenen das natürlich brillant. Die Magie fühlt sich mächtig an, aber auch strategisch; Es gibt keine wundersamen Power-Ups oder Siege um ihrer selbst willen. Jede Konfrontation hat Logik, Spannung und Konsequenzen, die jede Schlacht unvergesslich machen. Für jemanden, der zu viele geskriptete Annehmlichkeiten im Fantasy-Genre gesehen hat, ist dies ein Hauch frischer Luft.

Und wenn wir über frische Luft sprechen, müssen wir die Arbeit von Madhouse erwähnen, dem legendären Studio hinter Anime wie Death Note und Hunter x Hunter (2011), die es geschafft haben, Frieren einen perfekten visuellen Rhythmus zu geben. Die Landschaften sehen aus wie Gemälde, die Beleuchtung hat eine erzählerische Absicht und jede Einstellung ist so komponiert, dass man das Gefühl hat, mit den Charakteren zu reisen, und der Soundtrack, der hauptsächlich von Evan Call (auch bekannt für seine Arbeit an Vivy: Fluorite Eye's Song ) komponiert wurde, ist warm, melancholisch und zart und begleitet jeden Moment der Reflexion und jeden kleinen Triumph perfekt. Es ist einer dieser Soundtracks, die man sich separat anhören kann und sich in diese Welt zurückversetzt fühlt. Es gibt Stücke, die einem ins Ohr zu flüstern scheinen, dass man weitergehen soll, dass es in Ordnung ist, wenn man eine Weile braucht, um dorthin zu gelangen.

Eine Sache, die ich liebe, ist, wie die Serie langsam an Anerkennung gewinnt. Es ist nicht der typische Anime, der einen von der ersten Episode an umhaut; Es ist ein langsames Werk, das die Community gerade deshalb überzeugt hat, weil sie es nicht eilig hat. Viele Fans vergleichen sie mit Perlen wie Mushishi oder Natsume Yūjinchō, Serien, die ebenfalls durch ihre Atmosphäre und ihre Fähigkeit glänzen, sich zu bewegen, ohne zu schreien.

Kurz gesagt, Frieren ist ein Anime mit Seele. Ohne zu schreien. Ohne Eile. Ohne dich mit Explosionen beeindrucken zu wollen. Es besticht durch Detailreichtum, Subtilität und eine schöne Melancholie. Es packt dich nicht nach dem, was es tut, sondern nach dem, was es dich fühlen lässt. Es ist einer dieser Anime, die, wenn man sie zu Ende gelesen hat, einen zum Nachdenken bringt, einen mit einer süßen Leere zurücklässt, wie wenn man ein Buch schließt, das man nicht zu Ende lesen wollte. Wenn Sie ihm also eine Chance geben, verzweifeln Sie nicht, wenn es zunächst kalt und langsam erscheint. Lassen Sie sich nach und nach umhüllen, lassen Sie die Wärme aufsteigen. Wenn es soweit ist, werden Sie nicht mehr gehen wollen.