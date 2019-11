Friends-Pass und Curator's Cut als Update für The Dark Pictures: Man of Medan

The Dark Pictures: Man of Medan war für Supermassive Games vielleicht nicht so erfolgreich, wie Until Dawn, doch viele Spieler und vor allem Streamer scheinen mit dieser ersten Kurzgeschichte der Horrorspielsammlung viel Spaß gehabt zu haben. Publisher Bandai Namco hat nun zwei interessante Updates vorgenommen, die vor allem diejenigen interessieren dürften, die Man of Medan Ende des Jahres eh noch einmal mit einem Freund zusammen erleben wollten.

Wer den nautischen Einstieg in The Dark Pictures bereits gekauft hat oder noch vor dem 6. Januar zuschlägt, erhält einen sogenannten Friend's Pass. Damit dürft ihr einem Freund, der auf der gleichen Plattform unterwegs ist, die Berechtigung verleihen, sich das Spiel mit euch im Spielmodus Shared Story/Gemeinsame Story zusammen anzusehen. Das dürfte ungefähr so wie im Koop-Gangster-Spiel A Way Out von Electronic Arts funktionieren: Einer besitzt das Spiel, der Partner lädt sich aus dem jeweiligen Online-Store die Testversion herunter und wird vom Host eingeladen, um das Spiel zu spielen.

Bei Bandai Namco hat die Sache jedoch einen Haken, da der Besitzer nur einen einzigen Mitspieler einladen darf, um mit ihr/ihm diese Erfahrung einmalig zu erleben. Das Duo bekommt nur einen Versuch und sobald die Geschichte nach wenigen Stunden vorüber ist, ist das Angebot für beide geplatzt. Ein eigener Trailer fasst das alles noch einmal für euch zusammen. Immerhin hat Bandai Namco nun den ehemals Vorbesteller-exklusiven DLC Curator's Cut kostenlos verfügbar gemacht, den ihr euch ab sofort herunterladen dürft. Das Add-On gibt euch einige zusätzliche Sequenzen und eignet sich deshalb vor allem für diejenigen Spieler, die die Abschnitte vorher noch nicht gesehen haben.