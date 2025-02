Friedrich Merz' Konservative setzen sich nach Wahlsieg für rasche Koalitionsverhandlungen ein

HQ

Nach einer Wahl, bei der sich der konservative Block trotz des zweitschlechtesten Ergebnisses der Nachkriegszeit den höchsten Stimmenanteil sicherte, drängt Friedrich Merz mit einer Mischung aus Entschlossenheit und einem Hauch von Leichtigkeit energisch auf beschleunigte Koalitionsverhandlungen.

Die neu entstehende Strategie sieht vor, in nur wenigen Tagen mit den Diskussionen zu beginnen, mit dem Ziel, bis Ostern eine Regierung im Amt zu haben, und sich gleichzeitig in einer politisch aufgeladenen Landschaft zurechtzufinden, die von einem historischen Aufschwung rechtsextremer Fraktionen und vorsichtigen, aber hoffnungsvollen Signalen der Sozialdemokraten geprägt ist.



Einen tieferen Einblick in die wichtigsten Details der Wahl finden Sie in unserem Artikel über alles, was Sie über die Bundestagswahl am Sonntag wissen müssen.



Merz betont die Notwendigkeit, die europäische Einheit zu stärken und die übermäßige Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten schrittweise zu verringern, und scheint bereit zu sein, sowohl wirtschaftliche Herausforderungen als auch innenpolitische Fragen wie die Einwanderung mit schnellen Reformen anzugehen.

Das sich entwickelnde Szenario – in dem sich die politischen Allianzen so unvorhersehbar verschieben wie das Wetter in Berlin – bereitet die Voraussetzungen für eine Regierung, die angesichts des globalen Drucks und der internen Spaltungen entschlossen handeln muss.