Friedrich Merz wird der nächste deutsche Kanzler werden, nachdem sein konservativer CDU/CSU-Block aus der Wahl am Sonntag als Sieger hervorgegangen ist, aber sein Weg an die Macht wird nicht reibungslos verlaufen. Da sich die Koalitionsgespräche voraussichtlich über Monate hinziehen werden, befindet sich Deutschland in einem politischen Schwebezustand, während Merz' harte Haltung zur europäischen Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten bereits Wellen schlägt.

Die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland sicherte sich einen historischen zweiten Platz, aber die etablierten Parteien weigern sich, mit ihnen zu regieren, was Merz zu schwierigen Verhandlungen zwingt. Seine Kritik am Einfluss Washingtons – er vergleicht seine Wahlkampfinterventionen mit denen Russlands – signalisiert eine Abkehr von der traditionellen atlantischen Haltung Deutschlands, ein Schritt, der die europäische Geopolitik neu definieren könnte.



Unterdessen bleibt Deutschlands Wirtschaft träge, und es herrscht Unsicherheit über seine Rolle in der NATO, da Merz die Zukunft des Bündnisses in Frage stellt. Durch die gespaltene Abstimmung betritt Deutschland politisches Neuland, das von Investoren und internationalen Partnern mit Spannung verfolgt wird. Vorerst bleibt abzuwarten, wie Merz eine Koalition zusammenstellen wird und ob seine Vision für ein unabhängigeres Europa an Fahrt gewinnt.