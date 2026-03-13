Friday the 13th: Von schlechtem zum besten

Es ist jedenfalls niemandem entgangen, dass Slasher-Filme meine Stärke sind. Vor einiger Zeit habe ich die Scream-Filme nach meinem persönlichen Geschmack eingestuft, und jetzt der zweite (von drei!) Freitag, der 13. des Jahres, ist da. Natürlich dachte ich, ich nutze diese Gelegenheit, um alle Friday the 13th Filme zu bewerten. Von schlechtem zu besten!

12. Jason X (2002)

Jason Voorhees im Weltraum? Auf dem Papier mag das klingen... Nein, selbst auf dem Papier klingt diese Idee überhaupt nicht spaßig. Ganz im Gegenteil. Wie kann es überhaupt jemand wagen, so eine Idee vorzuschlagen? Es beginnt einigermaßen vielversprechend mit Jason, der ziemlich gut aussieht, angekettet in einem großen Hangar. Es ist etwas unklar, wie er dort gelandet ist, wenn man die vorherigen Filme gesehen hat. Dann gerät alles ziemlich schnell aus dem Ruder, als Jason eingefroren wird und ein paar Jahre später an Bord eines Raumschiffs aufwacht. Wir sehen alles von Androiden bis zu Super-Jason. Hinter der Kamera steht der verstorbene James Isaac, der an Spezialeffekten für Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) und Gremlins (1984) arbeitete, während Noel J. Cunningham, Sohn von Sean S. Cunningham, der hinter dem ersten Friday the 13th stand, als Produzent fungierte. Man könnte meinen, er habe den guten Geschmack seiner Eltern geerbt, aber hier ist klar, dass guter Geschmack eine Generation überspringt.

11. Jason geht in die Hölle: Der letzte Freitag (1993)

Mein guter Freund und Kindheitsfreund wird es nicht mögen, diesen Film zu lesen, aber das ist kein guter Film. Es beginnt brillant mit einem grotesken Jason (zum dritten Mal gespielt von Kane Hodder, Jason X war der vierte und letzte), groß und schwer mit abgetragener Kleidung und einer Hockeymaske, die fast an sein Gesicht geschmolzen ist. Dann wird er von einer Gruppe FBI-Agenten in Stücke geschossen. Aber Überraschung, Überraschung, Jasons böse Seele ist in der Hölle nicht willkommen und lebt in verschiedenen menschlichen Formen weiter. Am Ende, als Jason endlich für etwa zwei Minuten in seinen echten Körper zurückgekehrt ist, kommen ein paar Dämonen und ziehen ihn in die Hölle. Es ist ein bisschen lustig, oder eigentlich sehr lustig, dass Freddy Kruegers messerbewaffnete Hand in den allerletzten Sekunden des Films erscheint und Jasons Maske herunterzieht. Das ist ein perfekter Übergang zu...

10. Freddy gegen Jason (2003)

... der nächste Film auf der Liste, auf den ich mich zunächst sehr lange gefreut hatte. Ich fand ihn auch gut, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Dann wurde mir klar, dass es eigentlich gar nicht gut war. Trotzdem finde ich, dass es die Sache etwas zusammenzieht, mit Freddy, der Jasons Maske fast genau zehn Jahre später in die Hölle zieht, auch wenn es letztlich nicht besonders gut funktioniert. Weder Jason noch Freddy sollten in irgendeinem Todeskampf gegeneinander sein; Das ist nicht der Reiz dieser beiden Figuren. Sie sind sozusagen nicht Godzilla oder Kong. Sean S. Cunningham ist tatsächlich der Produzent dieses Films...

9. Friday the 13th (2009)

... von dem er auch das Remake produzierte. Als Remake ist es nicht so gut wie The Texas Chainsaw Massacre (2003) oder The Hills Have Eyes (2006), aber insgesamt ist es trotzdem ziemlich gut. Allerdings muss man ihn mit den anderen Filmen der Reihe vergleichen, und dann rangiert er nicht höher als den neunten Platz. Jason nimmt Frauen gefangen und hält sie mehrere Wochen gefangen? Was soll das eigentlich? Aber ich mag auch, dass er sowohl einen Kissenbezug als Maske benutzt, wie in Teil 2, als auch die legendäre Hockeymaske. Der deutsche Regisseur Marcus Nispel steht hinter der Kamera und hat auch das bereits erwähnte Remake von The Texas Chainsaw Massacre inszeniert.

8. Friday the 13th Teil VI: Jason lebt (1986)

Das erste Mal, dass Jason buchstäblich aus dem Grab zurückkehrt. Der Charakter Tommy Jarvis, der Jason (für den Moment) im vierten Teil tötet, hat ein Leben in Angst geführt, ohne zu wissen, ob Jason wirklich tot ist. Um wirklich, wirklich, wirklich herauszufinden, ob Jason tot ist, gräbt Tommy Jasons Körper aus und durchbohrt ihn mehrfach mit einem Eisenspitzen. So dumm er auch ist, Tommy lässt den Eisenspike während des gerade tobenden Gewitters in Jasons Körper zurück, und wie wir alle wissen, kann der Blitz einen Körper wiederbeleben, der viele Jahre tot ist (HINWEIS: Ironie). So beginnt Jason erneut sein Gemetzel. Der Film hat einen gewissen komischen Unterton, den ich bisher nicht wirklich angenommen habe, aber das scheint mit mir nicht zu stimmen, da viele Leute ihn hoch oder am höchsten auf ihren Top-Listen der Filmreihe einstufen. Trotzdem macht es Spaß, dass Alice Coopers He's Back (The Man Behind the Mask) als Titelsong verwendet wird.

7. Friday the 13th Teil VIII: Jason nimmt Manhattan ein (1989)

Dank des komischen Untertons des vorherigen Films landet der achte Teil der Serie auf dem siebten Platz, und erneut kehrt Jason durch einen starken Stromschlag von den Toten zurück. Die Produktionsfirma der Serie, Paramount, war der Meinung, dass der Wettbewerb sowohl 1988 als auch 1989 zugenommen hatte, als Friday the 13th, Halloween und A Nightmare on Elm Street alle Fortsetzungen veröffentlichten. Letztere Serie war damals eindeutig beliebter, weil sie fantasievoller war, mit Freddy Krueger, der Menschen in ihren Träumen jagte (und wir wissen alle, wie gruselig Träume sein können...), während Jason immer noch zwischen den Bäumen am Crystal Lake herumrannte und immer wieder das Gleiche tat. Was tun? Nun, lass ihn natürlich in New York los. Allerdings spielt 75 % des Films auf einem Boot auf dem Weg nach New York. Er wurde von den Kinobesuchern nicht gut aufgenommen, und die Summe, die der Film einbrachte, galt als Enttäuschung für Paramount. Auch wenn ich nicht besonders daran interessiert bin, Jason in New York Leute niederschlagen zu sehen, hätte der Film definitiv von mehr Szenen in der Großstadt profitiert.

6. Friday the 13th Teil VII: Das neue Blut (1988)

Wie ich im vorherigen Film schrieb, war dies ein hartes Jahr in Bezug auf den Wettbewerb, und wenn es Konkurrenz gibt, muss man herausstechen. Im achten Teil wurde Jason nach New York geschickt, und im siebten Teil wurde ein Mädchen mit telekinetischen Kräften reingeworfen. Dieser Teil erinnert in vielerlei Hinsicht stark an A Nightmare on Elm Street und hätte meiner Meinung nach ganz weggelassen werden können. Zum Glück werden ihre Kräfte nicht allzu oft genutzt. Doch die Kräfte tragen zur beklagenswerten letzten Szene bei, in der der Vater des Mädchens, der seit vielen Jahren tot ist, plötzlich aus dem Crystal Lake aufsteigt und Jason in die "Tiefen" zieht. Es ist so dumm und schlimm, dass ich fast vom Stuhl fälle, während ich das hier schreibe. Abgesehen von diesen Kräften ist es ein guter Slasher-Film mit einem unglaublich coolen Look für Jason (gespielt von Kane Hodder), bei dem man seine Wirbelsäule sieht, weil er sehr abgetragene Kleidung trug und seit Teil VI am Grund des Sees lag. Oh, und ein paar coole Morde.

5. Friday the 13th: Ein neuer Anfang (1985)

Der fünfte Teil der Reihe war meiner Meinung nach der schlechteste seit vielen Jahren (es sollte hinzugefügt werden, dass ich diese Filme einige Jahre vor meiner Jugend zum ersten Mal gesehen habe). Warum ist das so? Nun, weil Jason nicht dabei ist. Es geht um einen Krankenwagenfahrer, der sich als Jason verkleidet, um sich an den Insassen eines Jugendgefängnisses zu rächen, in dem sein Sohn von einem der Insassen getötet wurde. Als Slasher-Film ist er völlig in Ordnung, und wenn man bedenkt, dass er nicht die Exzesse des vorherigen Films auf meiner Liste hat (sehr komische Untertöne, telekinetische Kräfte und eine Reise nach New York), bekommt er den fünften Platz.

4. Friday the 13th (1980)

Hier haben wir das Original selbst, den Film, der 1980 den Slasher-Hype auslöste. Es leidet unter demselben Problem wie Teil 5, nämlich dass Jason nicht der Mörder ist. Wie Ghostface in Scream (1996) anmerkt, taucht Jason erst in derFriday the 13th Fortsetzung auf, als Drew Barrymores Figur "Jason" auf die Frage beantwortet, wer der Mörder ist. Ein wirklich guter Slasher-Film, aber für mich verliert er etwas an Reiz, weil Jason nicht der Mörder ist, was mit dieser Serie gleichbedeutend ist. Es macht Spaß, Kevin Bacon in einer seiner allerersten Filmrollen zu sehen, und hinter der Kamera steht der bereits erwähnte Sean S. Cunningham, und auch Tom Savini, der Meister von Make-up und Spezialeffekten in Horrorfilmen, tritt auf. Der Film kostete etwas mehr als sehr wenig und spielte an den Kinokassen gewaltige Mengen ein.

3. Friday the 13th Teil 2 (1981)

Der Vorgänger war ein Kassenschlager von seltenem Ausmaß, und hier begann das goldene Zeitalter der Slasher-Filme. Hier wird es richtig ernst, als Jason sein Debüt als Mörder gibt (mit einem Kissenbezug über dem Gesicht). Er ist außerdem im Vergleich zu späteren Filmen der Reihe sehr menschlich (was natürlich nicht überrascht). Viele der Morde sind wirklich cool und der Film hat eine wunderbare Slasher-Filmatmosphäre. Steve Miner hat den Regiestuhl übernommen und zusätzlich zu diesem und Teil 3 auch Halloween H20: 20 Years Later (1998) inszeniert. Kurz gesagt, er ist ein Typ, der sich auskennt (ich werde irgendwann in der Zukunft zu der erwähnten Halloween-Konstellation zurückkehren).

2. Friday the 13th: Das letzte Kapitel (1984)

Brutal und aggressiv – es gibt zwei Adjektive, die den vierten Teil der Filmreihe beschreiben (der, wie der Name schon sagt, eigentlich der letzte sein sollte). Jason betritt den Raum mit einer rohen Kraft, die in den ersten beiden Teilen nicht zu sehen war, und tötet alles, was er sieht. Ein denkwürdiger Mord ist, als er die Duschkabine zerschmettert und den Schädel der Figur, die duscht, gegen die Wand schlägt. Jason ist völlig unaufhaltsam. Fast, jedenfalls... Am Ende ist es ein junger Corey Feldman, der das letzte Wort hat, als er Jasons Schädel in tausend Stücke hackt. Das ist das Klischee eines verdammt guten Slasher-Films, über das ich kaum Beschwerden habe.

1. Friday the 13th Teil III (1983)

Im Nachhinein ist es der dritte Teil der Filmreihe, der mein absoluter Favorit ist. Er ist nicht so brutal und aggressiv wie der obige Film, aber es gibt so viele denkwürdige und ikonische Momente im Film, die meine Wahl der Bewertung rechtfertigen. Unter anderem bekommt er in diesem Film seine legendäre Hockeymaske, mit einer coolen Szene, in der wir Zuschauer ihn zum ersten Mal sehen (wir werden vergessen, dass er ein Opfer mit einer Harpune erschießt, da Schusswaffen nicht in Slasher-Filme gehören), und am Ende des Films bekommt er seine ikonische Axtmarke auf seiner Maske. Übrigens ist es eine letzte Sequenz, in der er zuerst gehängt wird und dann eine Minute später eine Axt in den Kopf bekommt. Ich habe längst vergessen, dass der Film ein "3D-Film" ist.