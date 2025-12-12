LIVE
      Frictional Games kündigt ihre neue IP namens Ontos an

      Und Stellan Skarsgaard spielt eine entscheidende Rolle im kommenden Horror-Mystery.

      Swedish Frictional Games hat eine wirklich beeindruckende Erfolgsbilanz, wenn es um effektiven Horror mit einem Hauch von Geheimnissen geht, und ihr brandneues Eigentum scheint das ganz natürlich zu treffen.

      Ontos ist der Name, und JT gilt als spiritueller Nachfolger des älteren Studiotitels SOMA. Hier erkundest du eine mysteriöse Station auf dem Mond namens Samsara, nachdem du eine Nachricht von deinem entfremdeten Vater, gespielt von Stellan Skarsgaard, erhalten hast.

      Es wird als "Mystery-Thriller" beschrieben, daher ist unklar, wie sehr das Spiel auf offene Horrorelemente setzen wird oder ob es irgendeine Art von Kampf gibt.

      Den ersten Trailer sehen Sie unten – er erscheint 2026 auf PS5, Xbox Series und PC.

