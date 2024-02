Freya Allan: The Witcher Staffel 4 wird eine "ganz andere Serie"

HQ

Während die Vorfreude aufThe Witcher die 4. Staffel weiter steigt, hat sich Freya Allan, die in der Serie Ciri spielt, mit NME getroffen, um darüber zu sprechen, was die Fans erwarten können. Im Gespräch mit dem Outlet sagte sie, dass die Staffel eine " ganz andere Serie " sein wird und dass die Produktion "bald" beginnen wird.

Im Interview sagte sie: "Ich bin sehr dankbar, dass Ciri bis zum Schluss einen sehr interessanten Handlungsbogen hat. Ich glaube wirklich, dass ich in der Lage war, die Figur zu übernehmen, weißt du, wenn du am Anfang der Serie an sie denkst, wird sie am Ende [der Geschichte] und allem, was sie erlebt hat, völlig anders sein", sagte Allan. "Ich denke, sie ist die Figur, die man im Laufe der Serie am meisten verändern sieht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das tun darf."

Sie fuhr fort: "Und ich denke, dass dieser nächste Bereich und dieses nächste Kapitel, in das wir mit ihr gehen, ein sehr, sehr anderes sein wird. Es wird eine ganz andere Serie und ich bin aufgeregt und habe irgendwie Angst, diese Version von ihr zu erleben und die Dinge, die sie möglicherweise in der nächsten Staffel durchmachen wird."