Freut euch darauf, morgen mehr über die nächste Zombies-Karte von Call of Duty: Black Ops 6 zu erfahren

Es gibt mehrere scheinbar bedeutungslose und durchschnittliche Tage, die verschiedene Fandoms auf der ganzen Welt feiern. Der 7. November (N7 Day ) ist ein großer Tag für Mass Effect Fans, der 4. Mai (der 4. Mai) ist ein großer Tag für Star Wars und der 15. Januar (115 Day ) ist immer vielversprechend für Call of Duty Zombies Fans.

Die Bedeutung von 115 ergibt sich aus dem Verweis auf Element 115, die fiktive und mythische Substanz, die angeblich verwendet wurde, um tote Zellen wiederzubeleben und den Zombie-Ausbruch in der Welt von Call of Duty zu verursachen. Da für morgen (Mittwoch, 15. Januar) 115 Day geplant ist, hat sich Treyarch auf den Weg gemacht, um die Fans mit dem zu necken, was sie auf Lager haben.

Während wir zum Beispiel keinen großen Showcase wie ein Pokémon Presents erwarten sollten, da die Feierlichkeiten eher auf die Community ausgerichtet sein werden, merkt Treyarch an, dass es Details zu seiner nächsten Zombies Karte für Call of Duty: Black Ops 6 geben wird, was darauf hindeutet, dass die Karte irgendwann in Saison 2 erscheinen könnte, die Ende Januar beginnen wird.

Konkret erklärt Treyarch: "#115Day kommt diesen Mittwoch und wir haben viel mit der Zombies-Community zu teilen... Inklusive Details auf unserer nächsten Karte (ja, so bald)!"

Das Easter Egg Citadelle des Morts bestätigt, dass dies uns zu einer nahe gelegenen Ausgrabungsstätte führen wird, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich am weitesten in Frankreich oder Westeuropa liegen werden, wobei viele hoffen, dass dies eine Form der Rückkehr zur geliebten Origins -Karte sein wird. Ob dies der Fall sein wird, müssen wir nur die morgige Ankündigung von Treyarch im Auge behalten.