Freundliche Erinnerung, dass die Anthem Server in sechs Wochen endgültig schließen

Es ist schwer genau zu sagen, welches Spiel es war, das den beliebten Entwickler Bioware dazu brachte, seinen Touch zu verlieren, aber die meisten würden zustimmen, dass ihre schlimmsten Jahre 2017 bis 2019 waren.

In diesen zwei Jahren stellten sie ihren gehypten Titel Shadow Realms ab, bevor er veröffentlicht wurde, brachten das von der Kritik kritisierte Mass Effect: Andromeda heraus und brachten den lauwarmen Mehrspieler-Titel Anthem heraus. Letzteres ist zwar noch spielbar, aber im Sommer wurde bestätigt, dass die Server Anfang 2026 abgeschaltet werden und das Spiel längst aus dem Verkauf genommen wurde.

Jetzt erinnern uns Resetera-Nutzer daran, dass tatsächlich nur noch sechs Wochen sind, bis Anthem endgültig weg ist, also wenn ihr es ausprobieren wollt, müsst ihr schnell handeln. Das Spiel kann nicht über offizielle Quellen gekauft werden, aber digitale Codes für den PC sind weiterhin verfügbar, und sowohl für PlayStation als auch Xbox ist es möglich, Anthem günstig auf Disc über Amazon und andere Plattformen zu kaufen.

Letzteres könnte besonders interessant sein, da es nicht völlig undenkbar ist, dass Anthem in Zukunft ein Sammlerstück werden könnte, da es sich schlecht verkaufte und vom Markt genommen wurde. Wenn du diesen Bioware-Flop ausprobieren wolltest oder noch Erfolge oder Trophäen sammeln möchtest, verpasse deine Chance nicht – am 12. Januar wird Anthem für immer verschwinden.