Freunde und Rivalen unterstützen Lewis Hamilton inmitten der Probleme bei Ferrari: "Er ist ein Kämpfer", sagt Russell

Die Formel 1 kehrt an diesem Wochenende mit dem Großen Preis der Niederlande zurück, und viele Augen werden auf Lewis Hamilton gerichtet sein, der in seinem ersten Rennen nach seiner sofort berühmten Selbstprügelei sagt, er sei "absolut nutzlos". Worte, die sich bei einigen Leuten als etwas umstritten erwiesen, vor allem bei einigen alten Ferrari-Veteranen wie Jean Alesi, die die Selbstmitleids-Haltung des siebenfachen Weltmeisters nicht mochten.

Hamilton, eine respektierte und allgemein beliebte Persönlichkeit in diesem Sport, gewann jedoch die Unterstützung anderer Fahrer, auch wenn es sich um Rivalen handelte. "Natürlich wünscht man ihm als Freund das Beste, aber als Rivale und Konkurrent wünscht man sich nicht zu viel, weil wir sie schlagen wollen!", sagte Mercedes-Pilot George Russell, der sagte, dass Lewis ein Kämpfer ist und er sicher ist, dass er weitermachen wird (via F1.com).

Fernando Alonso, der 2007 einmal mit Hamilton zusammenarbeitete, als sie Teamkollegen, aber auch Rivalen bei McLaren waren und um den Fahrertitel kämpften, den er aber an Kimi Räikkönen (für Ferrari) verlor, sagte, dass Hamilton "ein unglaublicher Fahrer ist und er früher oder später herausfinden wird, dass er mit der Top-Pace mithalten kann. Er und Ferrari werden immer eine Kombination sein, die man sehr respektieren muss."