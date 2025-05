Fretless wird im Mai nicht auf den Markt kommen, verzögert auf Sommer 2025

HQ

Wir hatten erwartet, dass wir im Mai in das musikalische Actionspiel Fretless von Ritual Studio einsteigen würden, da der Titel voraussichtlich am 22. des Monats erscheinen würde. Eine Woche vor dem Start hat das Entwicklerteam jedoch beschlossen, das Spiel auf ein unbestimmtes Datum in diesem Sommer zu verschieben, und gleichzeitig eine Erklärung abgegeben, warum die Verschiebung notwendig war.

In einer Pressemitteilung heißt es: "Wir haben die Entscheidung getroffen, den Start zu verschieben: Fretless wird nun diesen Sommer erscheinen. Diese Entscheidung haben wir uns nicht leichtfertig gemacht, aber wir haben sie mit Sorgfalt getroffen – wir brauchen diese zusätzlichen Wochen, um das Spiel zu polieren, unsere Gitarren einzustimmen und sicherzustellen, dass Fretless die Qualität und Kreativität liefert, von der wir wissen, dass sie in der Lage ist, und ihr volles Potenzial widerspiegelt. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Verzögerung zu einem deutlich besseren Erlebnis für die Spieler führen wird."

Das neue Datum wurde noch nicht bekannt gegeben, aber das Sommerfenster deutet darauf hin, dass der Entwickler es dennoch schaffen wird, sein früheres Versprechen an uns einzulösen, dass Fretless vor der Gamescom 2025 erscheinen wird.