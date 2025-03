Fretless - The Wrath of Riffson erscheint im Mai auf dem PC

HQ

Im Sommer 2024 haben wir mit Playdigious auf der Gamescom in einem Interview gesprochen, in dem uns mitgeteilt wurde, dass Fretless - The Wrath of Riffson nicht für eine weitere Gamescom zurückkehren würde, da es vor der großen deutschen Convention erscheinen würde. Es stellt sich heraus, dass das völlig richtig war, denn jetzt wurde enthüllt, dass Fretless im Mai auf dem PC debütieren wird.

Wie im neuen Trailer für das Spiel unten bestätigt, können wir sehen, dass Fretless am 22. Mai auf Steam debütieren wird. An diesem Tag kannst du das pixelige Rhythmus-Abenteuer beginnen, das sich um die Figur Rob dreht, während er die Aufgabe hat, seine Fähigkeit, Musikinstrumente zu schreddern, zu nutzen, um schreckliche Schläger zu besiegen und schließlich dem bösen CEO von Super Metal Records, dem skrupellosen Rick Riffson, Einhalt zu gebieten.

HQ

Zusätzlich zur Enthüllung des Datums wurden wir auch darüber informiert, dass das Hauptthema des Spiels von der schwedischen Post-Metal-Band Cult of Luna gespielt wird, mit zusätzlichen musikalischen Elementen von Gitarrist Rabea Massaad.

Planen Sie, diesen Mai Fretless zu besuchen?