Fretless Impressionen: Live zum Schreddern

Musik kann ein sehr mächtiges Werkzeug sein. Die talentierten Leute von Ritual Studios wissen genau das und haben beschlossen, ein rundenbasiertes RPG zu entwickeln, in dem du schreddern und riffen musst, um mächtige Feinde zu besiegen und das Land vor Monstern zu retten. Dieser Titel heißt Fretless, und im Rahmen meiner Zeit in Deutschland für die Gamescom 2023 hatte ich die Gelegenheit, mich hinzusetzen und einen Teil dieses Projekts durchzuspielen, um zu sehen, wie es sich vor seiner Veröffentlichung im nächsten Jahr entwickelt.

Fretless spielt in einer pixeligen Welt, die von Rhythmus und Musik bestimmt wird. Die Idee ist, dass die Spieler in die Fußstapfen von Rob, dem Musiker, schlüpfen müssen, während er sich auf die Suche macht, um den bösen Boss von Super Metal Records, Rick Riffson, davon abzuhalten, den spannenden Battle of the Bands-Wettbewerb zu nutzen, um die Kontrolle über die Musik und die besten Künstler des Landes mit verheerenden Verträgen zu übernehmen. Unnötig zu erwähnen, dass es eine ziemlich klare Karikatur des Zustands der Unterhaltungsindustrie ist. Um diese Quest abzuschließen, macht sich Rob mit seiner treuen Gitarre bewaffnet auf den Weg in die Welt und besucht bald darauf verschiedene Städte und wichtige Orte, wo er seine Gitarre aufrüsten oder durch ein anderes Instrument (z. B. einen Bass oder eine Keytar) ersetzen kann.

HQ

Nach dem, was ich von Fretless gesehen habe, ist die Welt ein unterhaltsamer, aber nicht besonders komplexer Ort, den es zu erkunden gilt. Der Kunststil ist atemberaubend und gut detailliert, aber das eigentliche Leveldesign ist recht einfach und nicht so aufgebaut, dass Sie sich verirren oder verwirrt werden. Sie können sich mit Einheimischen treffen und mit ihnen plaudern oder sogar den freundlichen Hund streicheln und Geschäfte und Verkäufer besuchen, um hilfreiche Artikel für unterwegs zu erhalten. Und du solltest das tun, denn wenn du in der Wildnis auf alle möglichen gefährlichen Kreaturen triffst, darunter Spinnen und bösartige Pilze, und deine einzige Form der Verteidigung wird deine Fähigkeit sein, zu zerfetzen.

Hier kommt Fretless voll zur Geltung, denn der Kampf ist als rundenbasiertes Strategiesystem mit Deckbuilding-Elementen konzipiert. Im Wesentlichen richtest du deine Gitarre mit einer bestimmten Anzahl von Riffs ein, die du in einem Kampf verwenden kannst (wobei sich diese ähnlich wie Karten in typischen Deckbuildern verhalten), und wenn es dann um den Kampf geht, musst du drei aus deinem Deck auswählen, um sie innerhalb einer Runde zu wirken. Sie können sich also entscheiden, ein Flächenangriffsriff zu verwenden, gefolgt von einem Schild, gefolgt von einem einzelnen Angriff, aber der Haken ist, dass die Riffs und das Instrument der Wahl, nun ja... Sich gegenseitig abprallen, was bedeutet, dass du sie strategisch kombinieren kannst, um Moves mit hohem Schaden oder interessante Effekte zu erzielen.

Werbung:

Eine, die mir wirklich aufgefallen ist, war die Verwendung des Basses. Im Gegensatz zur normalen Gitarre benötigt dieses Instrument Gesundheitsschaden, um seine Bewegungen im Gegenzug für verheerendere Angriffe einsetzen zu können. Ich fand, dass es der richtige Weg war, einen Schild aufzubauen und sie dann mit einem Angriff zu kombinieren, der je nach Größe Ihres Schildes zusätzlichen Schaden verursacht, da Sie keinen Schaden durch Riffing auf dem Bass erleiden würden, aber dank des intrinsischen Effekts des Instruments dennoch massive Angriffe erhalten würden. Die Entwickler von Ritual Studios haben mir versprochen, dass die anderen Instrumente die Tür zu mehr Spielstiloptionen öffnen werden, ebenso wie die verschiedenen physischen Add-Ons und Fähigkeiten, die den Weg zum Hinzufügen von Brücken oder zum Ändern der Saiten Ihres Instruments ebnen.

Da es sich um ein Spiel über Musik und Rhythmus handelt, wäre es ohne einige Rhythmus-Gameplay-Elemente nicht vollständig, oder? Richtig. Im Kampf hast du, nachdem du genügend Riffs in einer beliebigen Anzahl von Begegnungen verwendet hast, die Möglichkeit, einen mächtigen Crescendo-Effekt zu verwenden, der den Schaden erhöht, je nachdem, wie du während eines Rhythmus-Minispiels abschneidest, in dem du auf Tasten im richtigen Takt tippen musst. Es ist eine lustige und unterhaltsame Ergänzung, die das Gameplay noch ein bisschen spannender macht.

Werbung:

Fretless kam nicht wie ein bahnbrechender Titel rüber, aber es hat mich mit seinem Charme und seiner Kombination aus Rhythmus- und RPG-Elementen begeistert. Unabhängig davon, ob Sie Musiker sind oder nicht, hat dieser Indie-Titel etwas, das Sie fesseln wird, denn er bietet viele anpassbare Optionen, eine intuitive Deckbuilding-Suite, eine farbenfrohe und lebendige Welt zum Erkunden und ein eingängiges Soundtrack- und Audioangebot. Ich denke, Fretless hat viel zu bieten, wenn es irgendwann im Jahr 2024 auf den Markt kommt.