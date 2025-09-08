Fresh Tracks ist etwas so Ungewöhnliches wie die Kombination eines Musikspiels (auch mit einer Geschichte) gemischt mit Roguelite-Elementen. Die frische Kombination ist nicht das Einzige, was Fresh Tracks zu bieten hat, denn wir bekommen hier auch einen der besten Soundtracks des Jahres, ein ziemlich wichtiges Element in einem Musikspiel, natürlich.

Fresh Tracks spielt in der fiktiven nordischen Welt Norwyn. Du schlüpfst in die Rolle von Skaii, der eine Gruppe von Göttern, die "Mythics" genannt werden, Mar, die "Königin des Schreckens", besiegen muss, um die Bevölkerung des Landes dazu zu bringen, sich durch sogenannte "Story Songs" erneut gegenseitig Geschichten über ihre Heldentaten zu erzählen. Die Geschichte ist nicht besonders fesselnd oder bewegend, aber sie wird durch die Dialoge vor den Levels und auch in den Songtexten auf dem Weg dorthin recht schön erzählt.

Das Wichtigste in einem Musikspiel ist natürlich der Soundtrack. Fresh Tracks hat knapp 30 Tracks, die alle Originalsongs sind, die für das Spiel gemacht wurden, und es ist ein hervorragender Soundtrack! Es gibt verschiedene Genres, die von Hip-Hop und Indie-Rock über verschiedene Arten von Heavy Metal bis hin zu sehr eingängigen Popsongs reichen. Vor allem die Popsongs, komplett mit eingängigen Vocals, sind wirklich gut, aber im Allgemeinen ist der Soundtrack hier auf einem sehr hohen Niveau.

Du schlüpfst in die Rolle von Skaii, die sich auf eine gefährliche Reise auf Skiern durch Norwyn begibt. Du kannst springen, einen Doppelsprung machen, dich nach rechts und links lehnen und dich ducken, um Hindernissen in der Umgebung auszuweichen, und das können Bäume, Steine und andere Dinge sein. Du springst von Skipiste zu Skipiste, duckst dich und springst, alles im Takt der Musik. Ach ja, und du bist mit einem riesigen magischen Schwert ausgestattet.

Da es sich bei dem Schwert um ein magisches Schwert handelt, sollte es nicht nur dazu verwendet werden, Feinde niederzustrecken, Schalter zu aktivieren oder Hindernisse zu beseitigen (alles im Takt der Musik), es muss auch zum Sammeln von Energie verwendet werden, und wenn das Schwert voll aufgeladen ist, kann Skaii die Energie aus dem Schwert zu sich selbst kanalisieren, so dass er etwas länger überleben kann. Später erhältst du Zugang zu weiteren Schwertern, die ebenfalls unterschiedliche magische Eigenschaften haben.

Fresh Tracks ist ein Roguelite, aber nicht eine der tiefsten Arten. Das Ziel ist es, 11 Level in einem Durchgang zu absolvieren, und das klingt natürlich viel einfacher, als es ist. Natürlich wirst du hier viele Male sterben, da der Schwierigkeitsgrad hoch ist. Vor jedem Level wird dir ein "Charm" zugewiesen, der zum Beispiel die Möglichkeit sein kann, ein Level erneut zu versuchen, wenn du stirbst, um das Fenster für einen "perfekten Treffer" zu vergrößern, dir einen zusätzlichen Sprung (z.B. Dreifachsprung) und viele andere Dinge zu ermöglichen.

Sie können auch ständig verschiedene Eigenschaften und Fähigkeiten kaufen, und die verschiedenen Skitypen bieten auch unterschiedliche Vergünstigungen. Während du die verschiedenen Götter freischaltest, wird das Spiel auch mit verschiedenen Anpassungen modifiziert, die es schwieriger oder einfacher machen können, je nachdem, welchen Gott du mitbringst. Auch wenn es nicht das tiefgründigste Roguelite auf dem Markt ist, gibt es einige Elemente aus dem Genre, die die Entwickler schön in das Musikspiel integriert haben.

Nun, ein Musik-/Rhythmusspiel und ein Roguelite sind zwei Genres, die im Allgemeinen mit hohen Schwierigkeitsgraden kommen können, und Fresh Tracks ist auch ziemlich schwierig, selbst auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden. Das Spiel erfordert einfach eine Menge harter Arbeit, um die Mechanik zu lernen und wie alles zusammenpasst, und ich würde sagen, dass die ersten 2-3 Stunden kurz davor waren, mich zu brechen, weil ich nicht das Gefühl hatte, irgendwohin zu kommen. Aber plötzlich macht es Klick (nicht, dass es einfach wird, denn das tut es nie), aber man fängt an, Schwung zu spüren und dann wird alles besser.

Der visuelle Aspekt von Fresh Tracks ist etwas gemischt. Allerdings werden diese Screenshots dem Spiel nicht gerecht, denn es sieht alles viel besser aus, wenn sich alles bewegt und die Dinge im Takt der Musik auf den Bildschirm fallen. Der visuelle Aspekt kann jedoch manchmal sehr "geschäftig" und geradezu chaotisch werden, was es schwierig macht, zu sehen, was vor sich geht. Auch hier erfordert das Verständnis des visuellen Aspekts Anstrengung seitens des Spielers.

Wie gesagt, es hat 2-3 Stunden gedauert, bisFresh Tracks es bei mir wirklich Klick gemacht hat. Es ist viel los, der Schwierigkeitsgrad ist hoch, aber die Kombination aus einem Roguelite-Light (kann man das sagen?) funktioniert erstaunlich gut.

Wenn du auf Rhythmusspiele stehst (und in der Regel bist du gut darin), dann solltest du einen Blick auf Fresh Tracks werfen, denn es mischt das Genre ein wenig auf und das Ergebnis ist fesselnd, und ehe man sich versieht, hat man einen Abend in Gesellschaft des Spiels verbracht. Doch das Spiel verlangt es, denn hier fällt es nicht leicht, und im Gegenzug verwöhnt es uns mit einem der bisher besten Soundtracks des Jahres.

Fresh Tracks ist jetzt für PlayStation 5 und PC erhältlich, und die Xbox Series X/S-Version erscheint diesen Herbst.