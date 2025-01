Frenkie de Jong enttäuscht über die Anzahl der Titel, die Barcelona in vier Jahren gewonnen hat: "Ich habe mindestens das Doppelte erwartet"

HQ

Frenkie de Jong war 2019 ein Unterzeichner des FC Barcelona, aber trotz eines vielversprechenden Starts ist seine Bedeutung im Verein geschwunden, und unter Hansi Flick spielt er selten. Es wird seit langem gemunkelt, dass de Jong seinen Vertrag mit Barcelona nicht verlängern wird, einige berichten sogar, dass er vor Ablauf seines Vertrags am Ende der nächsten Saison im Juni 2026 verkauft oder transferiert wird.

In einem Interview mit der niederländischen Zeitung Voetbal International lehnte de Jong es heute ab, über seine Zukunft zu sprechen, und konzentrierte sich nur auf das Spielen: "Meine Vertragsverlängerung ist ein Thema für die Lokalzeitungen, nicht für mich. Ich will Fußball spielen und dann werde ich sehen, was der Verein mit mir machen will, und dann werde ich entscheiden, was ich machen will, zusammen mit meinem Agenten und meiner Familie."

Auf diese Weise deutet de Jong an, dass er seinen Vertrag bis 2026 erfüllen will, verschließt sich aber auch nicht vor Angeboten des Klubs. Eines der lokalen Medienunternehmen, auf das sich de Jong bezieht, El Nacional, berichtete kürzlich, dass Barça Frenkie de Jong als Verhandlungsmasse benutzen könnte, um Joshua Kimmich von Bayern München zu holen, dessen Vertrag im Juni 2025 endet. Es könnte im Sommer oder sogar auf diesem Wintertransfermarkt passieren, schlugen sie vor.

Frenkie de Jong verbarg jedoch auch nicht seine Enttäuschung über den Klub und sagte Dinge, die er wahrscheinlich nicht sagen würde, wenn er in Spanien gefragt würde. "Als ich bei Barcelona unterschrieben habe, habe ich mir nicht vorgestellt, nach vier Jahren nur eine Liga, einenCopa del Rey und den spanischen Superpokal zu gewinnen. Ich habe mindestens das Doppelte erwartet, das enttäuscht mich." Er bedauert auch, dass die Pandemie den Verein beeinträchtigt hat. "Diese Zeit hat den Verein viel gekostet. Es gibt Dinge auf der Straße, die man nicht vorhersagen kann."