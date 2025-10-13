Freilassung israelischer Geiseln aus Gaza abgeschlossen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Hamas die letzten verbliebenen israelischen Geiseln im Rahmen des von den USA vermittelten Waffenstillstands übergeben hat, was ein mögliches Ende des jahrelangen verheerenden Konflikts in Gaza signalisiert. Der Austausch, bei dem auch palästinensische Gefangene freigelassen werden, löste in Israel und Gaza gleichermaßen Szenen der Erleichterung aus. Unterdessen begrüßte US-Präsident Donald Trump das Abkommen als den Beginn eines "neuen Nahen Ostens", bevor in Ägypten ein regionaler Gipfel stattfindet, bei dem über den Wiederaufbau der Enklave diskutiert werden soll. Während in der Region wieder Ruhe eingekehrt ist, bleiben Fragen über die Regierungsführung in Gaza und die zukünftige Rolle der Hamas offen, was Unsicherheit über den bevorstehenden fragilen Frieden aufkommen lässt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!