Free-to-Play-Spiel My Friend Pedro: Ripe for Revenge kommt im August

My Friend Pedro dürfte längst mehr sein als eine kleine Indie-Perle. Vermutlich sind viele von Euch mittlerweile mit dem durchgeknallten Action-Spaß vertraut, in dem Ihr einen Attentäter mit Gedächtnisverlust spielt, der von einer sprechenden Banane geleitet wird. Nach der Veröffentlichung des Hauptspiels auf PC, Switch, Xbox One und PS4 erhalten iOS&Android-User am 5. August ein Free-to-Play-Spiel namens My Friend Pedro: Ripe for Revenge. Wie Entwickler Deadtoast und Publisher Devolver Digital verraten, ist es ab sofort möglich, sich vorab auf der offiziellen Seite zu registrieren.

Über den Inhalt wird verraten: "Sie haben seine Frau entführt und ihn zum Sterben zurückgelassen, doch es braucht mehr als das, um die Familie dieser Banane zu entzweien. Helft Eurem Freund Pedro dabei, eiskalte Rache zu servieren und sie mit jeder Menge Kugeln zu garnieren!" Versprochen werden "dutzende Levels - zu Fuß, auf einem Motorrad und sogar auf einem Skateboard".

Den Trailer zu Ripe for Revenge seht Ihr hier: