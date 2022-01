Free-to-Play-Shooter Rumbleverse wird vorerst nicht veröffentlicht

HQ

Die Entwickler Iron Galaxy (Killer Instinct, Extinction) kündigten auf den Game Awards im Dezember einen Free-to-Play-Shooter namens Rumbleverse an, der am 15. Februar auf dem PC an den Start gehen sollte. Die Ergebnisse der ersten, halböffentlichen Spieltests zeigen jedoch, dass der Titel noch nicht bereit für die Veröffentlichung ist. Zwar wird ab dem 12. Februar ein weiterer Netzwerktest für Interessierte angesetzt sein, der findet jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wer sich bereits Zugang zum Spiel gekauft haben sollte, wird deshalb auch nicht in der Lage sein, am 8. Februar in die Early-Access-Phase zu starten. Rückerstattungen sollen angeboten werden, momentan wird daran aber noch gearbeitet.