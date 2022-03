Free-to-Play-Shooter Gundam Evolution will Overwatch dieses Jahr die Stirn bieten

Während der State-of-Play-Übertragung am Mittwochabend kündigte Bandai Namco Gundam Evolution an, einen Online-Shooter mit Robotern. Bei dem Titel handelt es sich um ein Free-to-Play-Game im Stile von Overwatch, das zwei Teams mit je sechs Spielern gegeneinander antreten lässt. Das Spiel soll noch dieses Jahr auf PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Die aus dem japanischen Manga bekannten Mech-Roboter haben unterschiedliche Fähigkeiten und ihr werdet sie anpassen können. Ob die Individualisierung ausschließlich optischer Natur ist oder auch auf spielverändernde Parameter abzielt, ist nicht bekannt. Drei Spielmodi wurden bereits von Bandai Namco bestätigt: Point Capture, Domination und Destruction. Ausgewählte PC-Spieler, die nicht in Europa angesiedelt sind, haben im April die Chance darauf, an einem Netzwerktest teilzunehmen. Weitere Details findet ihr auf der offiziellen Webseite von Gundam Evolution.