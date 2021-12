Free-to-Play-RPG Undecember soll 2022 weltweit veröffentlicht werden

Needs Games und der Publisher Line Games haben im September anscheinend noch nicht absehen können, dass das Hack & Slash-ARPG Undecember dieses Jahr nicht mehr erscheinen wird. Der Free-to-Play-Titel wird Mitte Januar in Südkorea an den Start gehen und international erst einige Zeit später (aber noch in 2022) veröffentlicht werden. Das PC- und Handyspiel finanziert sich mit Mikrotransaktionen sowie mit einem Battle-Pass-Fortschrittsmodell. Die Online-Umgebung erlaubt Crossplay und Controller-Unterstützung.

