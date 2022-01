Free-to-Play-Game Yu-Gi-Oh! Master Duel zieht 4 Millionen Downloads ins Reich der Schatten

HQ

Das kostenlos spielbare Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! Master Duel wurde innerhalb einer Woche 4 Millionen Mal heruntergeladen, teilte Konami vor ein paar Tagen in einer Pressemitteilung mit. Die Verbreitung wird vermutlich weiter ansteigen, da die Anwendung inzwischen auch auf iOS- und Android-Geräten verfügbar geworden ist. Zwischen allen Systemen gibt es plattformübergreifende Konnektivität, sodass nun so ziemlich alle Fans auf das Herz der virtuellen Karten vertrauen können. Vor Mikrotransaktionen müsst ihr euch bei diesem Titel allerdings in Acht nehmen.