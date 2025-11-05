Free-to-Play-Wettbewerb und die Dominanz von Steam sind heute die größten Gesprächsthemen in PC-Spielen

HQ

Steam ist der Ort, an dem die Mehrheit der PC-Spieler spielt. Aus diesem Grund überprüfen wir bei der Veröffentlichung eines neuen Spiels die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer auf Steam. Hat Valve also ein Monopol auf PC-Spiele? Nun, es scheint, dass die meisten Entwickler so denken.

In einer neuen Studie, die von Rokky in Zusammenarbeit mit Atomik Research (via Wccftech) veröffentlicht wurde, wurden 306 Führungskräfte von Spielestudios befragt, und 72 % gaben an, dass sie glauben, dass Steam effektiv als Monopol existiert. 53 % gaben an, dass sie sich Sorgen über ihre Abhängigkeit von dieser einen Plattform machen.

48 % der Entwickler hatten ein Spiel im Epic Game Store vertrieben, aber wenn wir uns andere Marktplätze wie Kinguin und G2A ansehen, schrumpfen die Zahlen auf 30 %. Nur 10 % der Entwickler hatten auf GOG vertrieben, während dieser Anteil bei Itch.io auf 8 % sank. Steam ist der größte Fisch im Teich, daher können wir verstehen, warum Entwickler daran festhalten, aber das lässt seine Macht über PC-Spiele nur noch anschwellen.

Es scheint, dass dies nicht die größte Herausforderung ist, die PC-Spieleentwickler auf dem heutigen Markt sehen, da der Aufstieg von Free-to-Play-Spielen von 40 % der befragten Entwickler als die größte Bedrohung für den Verkauf von PC-Spielen angesehen wurde. Marktsättigung und Wettbewerb wurden von 35 % der Entwickler als größte Bedrohung genannt, und 33 % gaben an, dass die Auffindbarkeit die größte Hürde ist, die es zu überwinden gilt.

Was halten Sie von der Dominanz von Steam?