Free Play Days: Valkyria Chronicles 4 und Naruto to Boruto auf Xbox One spielen

Wie ihr vielleicht wisst, hat Microsoft eine Aktion namens Free Play Days am Start, die Abonnenten ihres kostenpflichtigen Premium-Service jedes Wochenende ein paar Spiele zum Zocken anbietet. Wer eine aktive Mitgliedschaft von Xbox Live Gold/Game Pass Ultimate bezieht, darf sich noch bis zum Montag um 9:00 Uhr drei spannende Anime-Titel Titel herunterladen und ausprobieren.

Das erste ist Segas taktisches Rollenspiel Valkyria Chronicles 4. Das Game erzählt einen imaginären Kriegsverlauf mit überlebensgroßen Charakteren, Anime-Tropes und Pastell-Optik nach und vermischt das alles in einer wirklich unterhaltsamen Gameplay-Schleife. Der zweite Titel heißt Shining Resonance Refrain, das Remake eines klassischen Japano-Rollenspiels. Es erinnert ein wenig an Bandai Namcos Tales-of-Serie, ist aber ein unterhaltsames Abenteuer mit einigen treuen Fans. Abschließend bleibt da noch Naruto to Boruto: Shinobi Striker, das uns in spannende Vier-gegen-Vier-Gefechte wirft.

Wahrscheinlich werdet ihr an einem Wochenende nicht all diese Spiele durchspielen können, aber zum Reinschauen lohnt es sich allemal. Nehmt ihr etwas davon mit?