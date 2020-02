Free Play Days: The Division 2 und Dragon Ball FighterZ auf Xbox One spielen

Wer Xbox-Live-Gold-Mitglied ist oder den Xbox Game Pass Ultimate abonniert hat, darf am Wochenende auf der Xbox One wieder einige Titel ohne zusätzliche Kosten spielen. Die sogenannten Free Play Days berechtigen die zahlende Kundschaft von Microsoft dazu, auf der Konsole jedes Wochenende eine Auswahl an Spielen ohne zusätzliche Kosten zu genießen. Diesmal könnt ihr euch die drei folgenden Titel herunterladen und spielen, bis Montag (um 9:00 Uhr) gilt die Aktion.

• Dragon Ball FighterZ

• Just Cause 4

• The Division 2 (den Shooter könnt ihr derzeit übrigens nicht nur auf der Xbox One zocken)

Wie üblich gibt es im gleichen Zeitraum erhebliche Rabatte auf die entsprechenden Titel und ihr werdet eure Speicherdatei behalten, falls ihr in Zukunft an eure Fortschritte anknüpfen wollt. Was werdet ihr am Wochenende ausprobieren?